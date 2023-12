“Ma il marito di Francesca Ferragni che ca**o fa nella vita?”, la replica stizzita di Riky Nicoletti Il marito di Francesca Ferragni preso di mira dagli hater sui social dopo il caso del Pandoro di Chiara Ferragni. La risposta di lui è pungente e senza freni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il ciclone del caso Pandoro Balocco si è abbattuto sui Ferragnez ma non sugli altri Ferragni. Parliamo di Francesca Ferragni, sorella di Chiara, che insieme a Riccardo Nicoletti si sta godendo le vacanze di Natale 2023 sulla neve. Tralasciando che sul post nel quale la coppia festeggia in compagnia del loro figlio e del loro cane Gabri ci sono ricchi sfottò sul chiacchieratissimo scandalo – domande tipo: "E il pandoro? Lo hai mangiato" – a rubare l'attenzione è un messaggio un po' maleducato di un follower, al quale proprio Riccardo Nicoletti ha risposto senza tentennamenti.

La replica di Riccardo Nicoletti

In uno degli ultimi post pubblicati da Francesca Ferragni, c'è qualcuno che ha avuto da ridire nei confronti del marito di Francesca Ferragni. Il follower maleducato ha scritto: "Ma Riky esattamente che c**** fa nella vita?". Alla provocazione, Nicoletti non si sottrae e risponde per le rime: "Si fa i suoi…" senza aggiungere altro, considerato che la replica è abbastanza chiara.

Chi è Riccardo Nicoletti e che cosa fa nella vita

Riccardo Nicoletti è un musicista 43enne ed è il compagno di vita di Francesca Ferragni dal 2009. Sono diventati genitori nel 2022. È il chitarrista di due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Si occupa anche di una società, la LPS Electronics, della quale è un responsabile organizzativo. Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni si sono conosciuti a Cremona e poi si sono spostati a Milano, andando a vivere insieme. Il caso del Pandoro Balocco, nel quale si trova invischiata pienamente Chiara Ferragni con Fedez, non ha riguardato loro, che non fanno parte della task force messa a punto per salvare l'immagine della influencer. Nonostante tutto, però, vengono presi di mira comunque sui social dove qualcuno ha scritto: "Vi auguro un Natale di beneficenza silenziosa, molto più soddisfacente della beneficenza pubblicitaria. Auguri".

