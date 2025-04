video suggerito

Lutto per Tosca Donati, la dedica per la madre scomparsa: "Sono stati giorni duri e violenti" Tosca Donati ha dedicato un post a sua madre, scomparsa lo scorso 23 marzo. Sul suo profilo Instagram, l'attrice e cantante ha scritto un lungo messaggio: "Ho consumato ogni energia per cercare un segno, un ricordo, a volte mi è sembrato addirittura di vederti di spalle…È tempo di lasciare andare, ma ti prego: con calma".

Tosca Donati ha dedicato un post a sua madre, scomparsa lo scorso 23 marzo. Sul suo profilo Instagram, l'attrice e cantante ha condiviso un lungo messaggio per lei.

Lutto per Tosca Donati, le parole dedicate alla madre scomparsa: "È tempo di lasciar andare"

"Sono stati giorni duri, violenti dove ho girato Roma in lungo e largo". Inizia così il messaggio che in queste ore è apparso sui social di Tosca Donati. L'attrice e cantante ha raccontato come sta affrontando il dolore per la scomparsa di sua madre: "Ho consumato ogni energia per cercare un segno, un ricordo, a volte mi è sembrato addirittura di vederti di spalle…È tempo di lasciare andare, ma ti prego: con calma". Affida poi alla didascalia del post i ricordi legati a lei:

Fammi ancora cullare da questa malinconia nel ricordo del tuo sorriso, delle tue battute sui miei ritardi che ti facevano infuriare.Ho lasciato che Roma prendesse il tuo posto: nei suoi vicoli, nella sua isola dove amavamo andare insieme in silenzio… bastava uno sguardo e un sassolino nel fiume. Fin da bambina.Ora è il momento di risalire, perché dopo aver toccato il fondo si risale, volenti o nolenti: basta lasciarsi andare sull'acqua.

Il messaggio di Luciana Littizzetto per Tosca Donati: "Fai con calma, ti aspettiamo"

La lunga dedica si conclude con un saluto ai follower: "Riparto. Perdonate la mia ombra malinconica, che da oggi in poi farà parte dei miei segni particolari. Vi abbraccio tutti per tanto amore. E spero di non perdervi mai".

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un messaggio di supporto a Tosca Donati, tra questi Giulia Vecchio, Giampiero Ingrassia e Luciana Littizzetto. Quest'ultima, oltre a complimentarsi con lei, ha rassicurato l'attrice scrivendo: "Che bellezza queste parole. Fai con calma. Ti aspettiamo".