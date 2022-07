Lutto per Paolo Belli, è morta la madre Pierina Rivi È morta Pierina Rivi, madre di Paolo Belli. Aveva 81 anni ed era ricoverata presso l’ospedale Magati di Scandiano.

A cura di Daniela Seclì

Lutto per Paolo Belli, l'artista ha perso la mamma Pierina Rivi. Aveva 81 anni e risiedeva a Salvaterra, una frazione del comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. La donna, ex commerciante che in passato aveva gestito un bar, un forno e una rosticceria, era molto stimata dalla comunità alla cui vita aveva sempre preso parte attivamente.

Paolo Belli ricorda la mamma Pierina sui social

Pierina Rivi era stata ricoverata presso l'ospedale di Scandiano, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute e lì è deceduta. Il figlio Paolo Belli, l'ha ricordata sui social con una foto, accompagnata dalla scritta "Ciao mamma". Tantissimi i messaggi di cordoglio piovuti sul suo profilo. Marino Bartoletti ha scritto: "C'è una cosa che ti può confortare in questo immenso dolore: che la tua Mamma è stata orgogliosa di te! Prova a immaginare la forza del mio abbraccio". E la cantante Manuela Villa: "Ti abbraccio forte". I funerali si terranno oggi, giovedì 7 luglio, alle ore 11.30 con partenza dalla camera ardente dell’ospedale Magati di Scandiano. Il corteo, poi, raggiungerà al cimitero di San Cataldo a Modena, dove avverrà la cremazione.

L'impegno politico di Pierina Rivi

Pierina Rivi era anche molto attiva in politica, in particolare era spesso presente alle iniziative organizzate dalla sinistra. Ad esempio, era tra le volontarie della Festa dell'Unità a Salvaterra, dove risiedeva, e Villalunga. Tra coloro che in queste ore hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia di Pierina Rivi e hanno ricordato l'ottantunenne anche il deputato del Partito Democratico Andrea Rossi: