Lutto per l'influencer Emilie Kiser: il figlio di 3 anni è morto annegato nella piscina di casa Emily Kiser, famosa influencer americana, ha subito un drammatico lutto. Il figlio di 3 anni, Trigg, è morto dopo sei giorni in ospedale in condizioni critiche dopo essere annegato nella piscina di casa. La notizia arriva da People.com.

A cura di Gaia Martino

Il silenzio degli ultimi giorni di Emilie Kiser su Tik Tok destava preoccupazione per gli oltre 3 milioni di utenti che la seguono. Nelle ultime ore People.com fa sapere che suo figlio di 3 anni, Trigg, è morto annegato nella piscina del loro giardino. La famosa influencer di Phoenix, in Arizona, racconta sui social, in particolare su Tik Tok la sua vita da mamma a tempo pieno: lo scorso marzo aveva dato alla luce il secondogenito, Theodore, e fino a sei giorni fa i suoi profili social erano in continuo aggiornamento. Lo scorso 12 maggio però la serenità della famiglia è stata stroncata da un drammatico incidente: Trigg, il primo figlio di 3 anni, era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere annegato in piscina.

La morte di Trigg, il figlio dell'influencer Emilie Kiser

Dopo il ricovero in ospedale che risale allo scorso 12 maggio, il figlio dell'influencer Emilie Kiser, Trigg, non ce l'ha fatta. People.com fa sapere che ieri, 18 maggio, il bambino è morto all'età di 3 anni. La polizia ora sta indagando sulle circostanze dell'incidente avvenuto nella piscina del loro giardino: "Le indagini sono in corso. Per rispetto della privacy della famiglia, non pubblicheremo ulteriori dettagli fino alla chiusura dell'indagine" ha fatto sapere alla rivista americana la polizia locale. Stando a quanto si legge, il bambino di 3 anni era stato portato in ospedale, prima al Chandler Regional Medical Center e poi al Phoenix Children's Hospital, in condizioni critiche. Il portavoce della polizia di Chandler, Sonu Wasu, ha così commentato la tragedia a People.com: "I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono rivolti alla famiglia del bambino e ai suoi cari in questo momento inimmaginabile".

Pochi mesi fa era nato il secondo figlio di Emilie Kiser

Lo scorso marzo la famiglia Kiser aveva accolto un nuovo bebè. L'influencer Emilie, che conta oltre 1 milione di follower su Instagram e 3.4 milioni di utenti su Tik Tok, condivideva la sua quotidianità sui social: l'ultimo post condiviso risale a 6 giorni fa e la vede in una sua giornata tipo di "Lunedì mattina", come "mamma di due figli". I suoi post ora sono ricchi di messaggi di condoglianze e vicinanza.