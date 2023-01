L’ultimo saluto di Sophia Loren a Gina Lollobrigida, i fiori arrivati durante i funerali a Roma Arrivano nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo i fiori di Sophia Loren per salutare un’ultima volta Gina Lollobrigida.

Nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023 a Roma, nella Chiesa degli Artisti, si sono tenuti i funerali di Gina Lollobrigida. In omaggio all'artista, scomparsa lo scorso 16 gennaio, l'ultimo saluto alla presenza di amici, colleghi e persone a lei care in vita. Alla camera ardente, dove già presenziavano il figlio Milko jr e il nipote Dimitri, sono arrivati anche i fiori di Sophia Loren, accompagnati da un messaggio di cordoglio della diva che ha salutato l'attrice per l'ultima volta.

Il messaggio di Sophia Loren per Gina Lollobrigida

Un tripudio di fiori per omaggiare un'ultima volta una tra le artiste più amate del cinema italiano, un'icona indimenticabile e come tale verrà celebrata nella Chiesa degli Artisti, dove in tantissimi si stringono per ricordarla. Come mostrato dalla trasmissione Storie Italiane, che precede la diretta del Tg1 dedicata ai funerali della diva, tra i tanti omaggi floreali arrivati, spicca quello di Sophia Loren. L'attrice, che vive fuori dall'Italia e quindi non sarà presente ai funerali, aveva dichiarato nelle scorse ore all'Adnkronos: "Non mi venivano le parole, ero troppo addolorata. Cara Gina il tuo corpo si è spento, ma la luce della tua stella brillerà su di noi e nei nostri cuori per sempre".

I fiordi di Sophia Loren per Gina Lollobrigida

Le parole di Sophia Loren

Sophia Loren aveva commentato brevemente la notizia della scomparsa della Lollo dicendo ai microfoni dell'Ansa: "Sono commossa e addolorata", dichiarando di non essere in grado di aggiungere altro perché ancora sconvolta dall'accaduto. Tra le due c'è sempre stata la leggenda di una rivalità nata dopo "Pane, amore e…" che vedeva l'attrice partenopea prendere il posto che nei due film precedenti era stato affidato proprio a Gina Lollobrigida. Le due, successivamente, hanno anche lavorato insieme, sfatando quel mito per cui due grandi dive non possano sostenersi l'un l'altra.