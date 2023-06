Luis Sal da tempo scontento di Fedez, il video da Muschio Selvaggio: “Parli sopra gli ospiti” Luis Sal era scontento dell’atteggiamento di Fedez già da tempo. In un episodio di Muschio Selvaggio che risale a due anni fa, il Masseo aveva rimproverato Federico: “Parli sopra gli ospiti”. E Luis lo aveva applaudito.

A cura di Stefania Rocco

Il malcontento di Luis Sal nei confronti di Fedez ha origini lontane. Lo dimostra un filmato che è tornato a circolare sui social dal momento in cui il noto youtuber ha reso note le ragioni della sua uscita da Muschio Selvaggio. Il vecchio filmato in questione acquista un senso nuovo alla luce di quanto accaduto oggi. Mostra Luis e Federico intervistare Il Masseo, altro popolare youtuber. Dopo essere stato interrotto, Edoardo Magro – vero nome del Masseo – rimproverò Fedez. “Posso dirti una cosa? Tu parli sopra ai ca**o di ospiti, parli sopra ai ca**o di ospiti e li interrompi anche durante ragionamenti molto interessanti”, gli disse. Parole che furono accolte da un applauso di Luis.

Il video in cui Luis Sal critica velatamente Fedez

Esiste, inoltre, un secondo video che, rivisto alla luce di quanto raccontato dal Sal a proposito della sua uscita da Muschio Selvaggio, appare aderente al racconto dello youtuber a proposito dell’ormai scarsa sopportazione nei confronti del collega. Fu Luis a registrarlo per poi caricarlo sul suo profilo YouTube. Impersonando se stesso e Fedez, Luis fece vagamente riferimento a quanto l’ingerenza di Federico negli interventi dei suoi ospiti avessero ormai modificato l’idea iniziale del podcast. Proprio a quel filmato si riferiva Luis quando, nel video in cui spiega le ragioni della sua uscita da Muschio Selvaggio, aveva dichiarato di avere già rivolto una velata critica a Federico in un vecchio video.

Perché Luis Sal ha lasciato Muschio Selvaggio

Dopo settimane di silenzio e dopo avere assistito impassibile alla versione dei fatti fornita da Federico, è stato Luis a chiarire i motivi della decisione di abbandonare Muschio Selvaggio. “Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre. (…) Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo", ha spiegato lo youtuber.