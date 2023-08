Luigi Berlusconi e il mutuo da 50mila euro al mese per la villa da 1600 metri quadrati a Milano Il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi ha acceso un mutuo di circa 50 mila euro al mese per l’acquisto di due proprietà a Milano: l’ex villa Borlatti, acquistata dalla Fininvest per 10 milioni di euro, e un appartamento di 450 metri quadrati a due passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

A cura di Stefania Rocco

Luigi, il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi (nato nel 1988 dal matrimonio con Veronica Lario), diventa oggetto di un ritratto del Corriere della Sera che lo definisce il “rampollo a cui non puoi tirare pacchi”. Nato all’interno di una delle famiglie più facoltose d’Italia, ha saputo farsi strada nel mondo della finanza grazie a impegno e studio. Laureato alla Bocconi, ha fatto la gavetta lavorando per la JP Morgan a Londra e successivamente per la Sator di Matteo Arpe. Da tempo, insieme alle sorelle Eleonora e Barbara, è a capo della Holding Italiana Quattordicesima, società che ha permesso ai figli di Berlusconi e Veronica Lario di diversificare i propri investimenti, principalmente nel settore tech. Ma secondo il Corriere, pur potendo contare su una generosa disponibilità finanziaria personale, il giovane Luigi avrebbe chiesto e ottenuto un cospicuo mutuo per acquistare una villa e un appartamento a Milano.

La villa e l’appartamento di Luigi Berlusconi a Milano

Il primo acquisto importante Luigi lo avrebbe realizzato con l’ex villa Borlatti, sita nell’elegante quartiere Magenta-Triennale. Si tratta della villa nella quale il padre Silvio andò a vivere negli anni Settanta, acquistata dal minore dei figli di Berlusconi dalla Fininvest – che ne era proprietaria – per circa 10 milioni di euro. Luigi (che già viveva nella villa da 1600 metri quadrati in questione) avrebbe formalizzato l’acquisto nel 2019 attraverso un mutuo acceso con Banca Intesa da restituire in 30 anni con rate da 31.028,5 euro. Il secondo immobile di proprietà di Luigi è un appartamento di 450 metri quadrati poco distante dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, il cui prezzo di acquisto non è noto. Secondo il Corriere, però, potrebbe avvicinarsi agli d’ulteriori 6,8 milioni di euro di mutuo concessi da Intesa Sanpaolo. Il secondo acquisto porterebbe la spesa complessiva mensile a circa 50mila euro al mese.

La vita privata di Luigi Berlusconi

Luigi, il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi, è legato a Federica Fumagalli, imprenditrice nel settore della comunicazione conosciuta durante gli anni di studio alla Bocconi. Dopo le nozze celebrate nel 2020, la coppia ha avuto due figli: Emanuele Silvio, nato nel 2021, e Tommaso Fabio, nato nel 2022.