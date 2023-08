Luigi Berlusconi papà amorevole, le foto in montagna in cui coccola i suoi bimbi Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli si godono qualche giorno in montagna. Sono le prime immagini dell’ultimo figlio del Cavaliere dopo la sua scomparsa, e il 34enne ha deciso di godersi la sua famiglia, dimostrandosi un padre affettuoso e amorevole.

Dopo un periodo trascorso a Villa Certosa in Sardegna è ora per Luigi Berlusconi e la moglie, Federica Fumagalli, di godersi qualche giorno in montagna insieme ai loro piccoli. Ed ecco che il settimanale Chi ha beccato la famigliola in Engadina, precisamente in Val Fex, vicino Sankt Moritz, dove l'ultimo figlio di Silvio Berlusconi si è dilettato nell'intrattenere Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, i suoi bambini, dimostrandosi un papà più che amorevole e attento.

Vacanze in montagna per Luigi Berlusconi e famiglia

Baci, abbracci, giochini divertenti, sorrisi grandi e aperti: è così che viene beccato Luigi Berlusconi in compagnia dei suoi bambini, che di comune accordo con la moglie Federica Fumagalli, ha deciso di portare in montagna per trascorrere qualche giorno tra sentieri e natura, come erano soliti fare anche quando erano fidanzati. Stavolta, però, hanno deciso di non approfittare dell'ospitalità della mamma, Veronica Lario, la cui dimora è proprio a Sankt Moritz, ma hanno deciso di affittare una casa tutta per loro, in cui hanno invitato anche Tiziana, la madre di lei, in modo che possa stargli accanto e godersi un po' i nipotini.

Sono le prime immagini di Luigi Berlusconi dopo la scomparsa del padre Silvio, dello scorso giugno. Il più piccolo della famiglia, 34 anni, che con il padre aveva un legame particolare, dopo i funerali si è ritirato ancor di più a vita privata, pur non essendo mai stato particolarmente avvezzo all'esposizione mediatica. Ora, quindi, si gode la sua famiglia, costruita in più di dieci anni d'amore e che solo dieci mesi fa ha accolto l'arrivo di un secondo bebè, Tommaso Fabio, che Luigi tiene in braccio e sollazza in un momento di ristoro all'Hotel Fex, dove hanno interrotto la loro scalata per mangiare un boccone e godersi l'aria di montagna.