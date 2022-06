Luciano Ligabue è ufficiale al merito della Repubblica, Orietta Berti commendatore I due artisti reggiani sono stati riconosciuti con un’onorificenza al merito in occasione della Festa della Repubblica dal presidente della provincia di Reggio Emilia e dal prefetto, “per rendere omaggio al loro successo e al loro profondo impegno civile e sociale”.

A cura di Giulia Turco

Luciano Ligabue e Orietta Berti sono stati riconosciuti con un'onorificenza al merito della Repubblica. Nella giornata del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, Ligabue è stato nominato ufficiale da parte del presidente della provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni insieme al prefetto Iolanda Rolli. Alla cantante la nomina di commendatore.

Ligabue festeggia i 32 anni di carriera a Campovolo

Come ha spiegato il prefetto "la scelta è stata fatta per rendere omaggio non solo al loro indiscusso successo, sia nazionale che internazionale, ma anche per il loro profondo impegno civile e sociale" dei due noti artisti reggiani. Un omaggio che per Ligabue arriva a pochi giorni dall’atteso ritorno a Campovolo, dove sabato 4 giugno si esibirà in concerto per festeggiare i suoi 32 anni di carriera. All’evento prenderanno parte ospiti come De Gregori, Elisa, Loredana Bertè: sono previsti oltre 100 mila fan al raduno.

Orietta Berti commendatore della Repubblica

La cantante, che ha appena compiuto 79 anni, ha voluto ringraziare per il riconoscimento ricevuto in occasione della Festa della Repubblica. "A chi dedicare questa onorificenza? Al mio pubblico e alla mia famiglia", ha fatto sapere a margine della cerimonia che si è svolta presso la prefettura di Reggio Emilia.

Insieme ai due artisti sono stati riconosciuti i meriti di altri sette reggiani, tra i quali spiccano Roberto Favali, Silvia Galvani, Paola Berti, Federico Guerriero e Federica Manenti, dipendenti pubblici che si sono contraddistinti per la gestione nella fase della pandemia, oltre a Tonino Chiussi, proprietario di un’azienda agricola, e Leonardo Tenga, direttore d’orchestra. “A ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.