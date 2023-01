Lucia Mascino: “Dieci anni fa ho chiuso la storia più importante, l’amore è problematico” Lucia Mascino è una delle grandi protagoniste del cinema e della tv. A “Confidenze” si racconta: “Non sono contraria al matrimonio, ma sono single”.

Lucia Mascino è una delle grandi protagoniste del cinema e della tv. In sala con "Il grande giorno", film diretto da Massimo Venier che segna il ritorno insieme di Aldo, Giovanni e Giacomo; in streaming e pay-tv con il ritorno de "I delitti del BarLume", la serie con Filippo Timi. In una intervista a "Confidenze", l'attrice si racconta: "Non sono contraria al matrimonio, ma sono single. L'amore è sempre stato problematico".

Le parole di Lucia Mascino

Lucia Mascino ha raccontato le sue origini: "Diventare attrice non era tra i miei progetti". È ultima di quattro fratelli, cresciuta ad Ancona, col mare di fronte e i campi di girasole alle spalle. "Eravamo un clan un po' alla Pippi Calzelunghe e per scelta non avevamo la tv".

Quando ho lasciato gli studi mamma era dispiaciutissima. Ma avevo capito che il teatro era la mia aria, il mio ossigeno, univa l'emotività e la creatività che avevo dentro. Recitare è il mio Metaverso.

Single per scelta, ma crede al matrimonio

E l'amore? Ecco cosa ne pensa: "L'amore è sempre stato problematico. Sicuramente ne ho un grand bisogno. Da ragazza avevo timore e pudore di innamoramento e sessualità. Non ero disinvolta". E tra le storie importanti:

Dieci anni fa ho chiuso la mia relazione più lunga. Dopo 12 anni ho realizzato che nessuno dei due aveva voglia di sposarsi e a me era mancata una dose di felicità. Come dicevo, però, ho difficoltà con le chiusure e ho impiegato altri tre anni per dire basta. Poi, c'è il tempo di guarigione che, se la ferita è stata dolorosa, è lungo. Ora sono signle, ma non ho niente contro i matrimoni, anzi. Ci vado con piacere e mi commuovo.

Oltre al cinema con Aldo, Giovanni e Giacomo, Lucia Mascino torna dal 9 gennaio su Sky Cinema e Now con "I delitti del BarLume", la serie televisiva tratta dall'opera letteraria di Marco Malvaldi, con Filippi Timi e Stefano Fresi.