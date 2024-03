Lorella Cuccarini rifiuta Sanremo 2025: “Macchina troppo complessa, l’ho visto con Amadeus” Nonostante le ottime prove sul palco di Sanremo, Lorella Cuccarini rifiuta una eventuale conduzione del Festival: “Macchina troppo complessa, l’ho visto con Amadeus”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorella Cuccarini non condurrà il prossimo Festival di Sanremo. L’artista – cantante, ballerina, conduttrice e oggi coach ad Amici – è una professionista a 360°, una delle ultime vere showgirl rimaste nella televisione italiana eppure fa sapere che non si sentirebbe a suo agio a condurre il prossimo Festival. “No, no”, ha dichiarato Lorella in un’intervista al Fatto Quotidiano, “È una macchina troppo complessa, non è solo la conduzione; il problema è tutto il resto e ho visto il tipo di lavoro portato avanti da Amadeus: ci vuole un fisico bestiale”.

Lorella Cuccarini: “Berlusconi mi disse che ero l’unica a Mediaset senza tette”

Cuccarini ringrazia la Rai che le ha permesso di diventare un’icona e di cominciare con la gavetta, ma il suo presente è a Mediaset, rete della quale entrò a far parte nonostante l’assenza di una serie di requisiti, come lei stessa racconta: “Berlusconi mi spiegò che in tutta Mediaset ero l’unica senza tette”. Oggi è ad Amici accanto a Maria De Filippi nel ruolo di coach. Ed è ai ragazzi di Amici che si rivolge, ripensando ai suoi inizi: “La pressione c’è nella vita di tutti i giorni, ma se non sei capace di affrontare lo stress di un programma o di vivere i continui sacrifici, lo studio; se non hai la spinta ad approfondire è meglio lasciare”.

I conduttori che hanno già detto no a Sanremo 2025

Oltre a Lorella, sono già diversi i conduttori che hanno rifiutato il prossimo Festival di Sanremo. Dopo il no di Amadeus, che ha reso noto da tempo il desiderio di fermarsi alla quinta edizione, hanno detto no anche Carlo Conti, Antonella Clerici (dopo un iniziale tentennamento), Paolo Bonolis (che ha rinnovato il contratto con Mediaset) e Laura Pausini. Resta in piedi l’ipotesi di affidare la prossima edizione ad Alessandro Cattelan che invece ha apertamente manifestato la sua piena disponibilità.