Lorella Cuccarini: “Ad Amici mi sento come in famiglia, adoro il rapporto con Maria De Filippi” “Ad Amici mi sento come in famiglia, adoro stare con i ragazzi e il rapporto con Maria De Filippi”, ha raccontato Lorella Cuccarini a proposito del suo ruolo come coach di canto nella scuola, per il quale avrebbe un’offerta in Rai.

A cura di Elisabetta Murina

Lorella Cuccarini è tornata ad Amici come professoressa di canto. Un ruolo, quello nella scuola di Maria De Filippi, che la conduttrice ha voluto ricoprire ancora una volta, dopo aver deciso di dire no alla Rai, che le aveva fatto un'offerta per la stagione televisiva. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato il motivo della sua scelta e il rapporto con Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini ad Amici come coach di canto: "Come una famiglia"

"Qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia", ha detto Lorella Cuccarini riguardo Amici, programma che anche quest'anno la vede impegnata come coach di canto. Ha scelto di tornare nella scuola perché lì si sente felice, in un ruolo che le appartiene, come se tutto fosse al suo posto: "Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione". Cuccarini ha alle spalle una lunga carriera in cui ha spaziato dalla danza, al canto, alla conduzione. Si è conquistata diverse soddisfazioni e, fa sapere, "tante me ne toglierò ancora". Arrivata a questo punto della sua vita, sente di non dover dimostrare nulla agli altri e nemmeno a se stessa.

L'offerta rifiutata in Rai

Prima di approdare di nuovo a Mediaset co Amici, Lorella Cuccarini avrebbe rifiutato un'offerta da parte della Rai, in particolare dal direttore del Daytime Angelo Mellone, che le avrebbe chiesto di prendere il posto di Serena Bortone. “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano. Naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve valere veramente la pena”, aveva raccontato a TvBlog.