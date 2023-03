Lisa Marie Presley, l’ex marito, la madre e la figlia si scontrano: sul piatto milioni di dollari Eredi di Lisa Marie Presley sul piede di guerra. Secondo quanto riporta TMZ, l’ex marito Michael Lockwood, la madre Priscilla Presley e la figlia Riley Keough, si starebbero contendendo la gestione di un fondo fiduciario da milioni di dollari.

A cura di Daniela Seclì

Priscilla Presley, Lisa Marie Presley e Riley Keough

A circa due mesi dalla morte di Lisa Marie Presley, inizia la battaglia degli eredi. Secondo il tabloid TMZ, il motivo del contendere risiederebbe in un ricco fondo fiduciario. Ma andiamo con ordine. In queste ore, l'ex marito della figlia di Elvis Presley, Michael Lockwood, sarebbe ricorso alle vie legali per potere rappresentare gli interessi delle sue figlie, le gemelle Harper e Finley, che oggi hanno 14 anni, relativamente alla gestione di quel denaro. Si parla di milioni di dollari.

Un fondo fiduciario da oltre 35 milioni di dollari

Lisa Marie Presley aveva aperto un fondo fiduciario destinato alla figlia maggiore Riley, avuta dal primo marito Danny Keough, e alle gemelle Harper e Finley, nate dal matrimonio con Michael Lockwood. Secondo quanto appreso da TMZ, il denaro presente su questo fondo sarebbe cresciuto vertiginosamente a seguito della morte della figlia del re del Rock and roll. Lisa Marie Presley, infatti, avrebbe stipulato due polizze sulla vita, una da 25 milioni e l'altra da 10 milioni di dollari. E ora la madre della donna, Priscilla Presley, l'ex marito Michael Lockwood e la figlia primogenita Riley sembrano essere sul piede di guerra: si starebbero contendendo la possibilità di amministrare quel fondo.

Scontro per l'eredità di Lisa Marie Presley

Tmz cita fonti vicine alla famiglia di Lisa Marie Presley. Secondo quanto riporta il tabloid, la situazione al momento sarebbe la seguente: inizialmente, Lisa Marie Presley avrebbe affidato alla madre Priscilla, il compito di amministrare quel fondo fiduciario destinato a Riley, Harper e Finley. Alcuni anni fa, tuttavia, Lisa avrebbe cambiato idea, dando questo ruolo alla figlia maggiore Riley. Priscilla, tuttavia, sarebbe pronta a contestare la validità di questo passaggio, ma la nipote Riley Keough – che oggi ha 33 anni e fa la modella – non ha intenzione di lasciarle prendere le redini del fondo. Al quadro, in queste ore, si è aggiunto anche Michael Lockwood che sarebbe dalla parte di Priscilla, ma vorrebbe anche essere lui a rappresentare gli interessi delle sue figlie ancora minorenni. Non resta che attendere i prossimi sviluppi sulla vicenda.