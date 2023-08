Lino Banfi e la mancanza della moglie: “Non mi è ancora venuta in sogno, ma credo che sia impegnata” Lino Banfi sta preparando con Mario Sesti un docu-film nel quale sarà raccontata la sua vita tra carriera e vita privata: “Ho detto di farlo quando sono ancora vivo”, le parole al Corriere prima di parlare della dolorosa perdita di Lucia, sua moglie. “Aiutatemi a sognarla, sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco”.

A cura di Gaia Martino

Lino Banfi, nome d'arte di Pasquale Zagaria, sta lavorando con Mario Sesti al docu-film che ripercorrerà la sua carriera e la sua vita. "Ho detto a Mario di non farlo quando sono morto, meglio farlo ora che sono ancora vivo" ha raccontato l'attore in una lunga intervista al Corriere. "Voglio far lavorare tutti i personaggi che sono dentro di me, dal Commissario Lo Gatto all'allenatore nel pallone, dal Pasquale Baudaggi del Vieni avanti cretino a Nonno Libero, e tanti altri. Li interpreto tutti e li faccio rivivere. E poi, come Zagaria Pasquale, mi arrabbio con tutti loro, dicendo: voi esistete perchè esisto io, se non ci fossi stato, sareste tutti morti di fame! E poi viene fuori anche mio padre".

La mancanza di sua moglie Lucia

Lucia Lagrasta, la moglie di Lino Banfi, è morta lo scorso febbraio lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dell'attore che ha dovuto dirle addio dopo aver lottato insieme a lei contro l'Alzheimer. Ai lettori del Corriere ha fatto un appello: "Aiutatemi a sognarla, sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco. Credo però sia molto impegnata a parlare bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivando molte richieste di lavoro. Insomma, sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno".

Lino Banfi e la moglie Lucia

I ricordi della lunga carriera nel cinema

Lino Banfi nel descrivere il nuovo largo-metraggio dedicato alla sua lunga carriera, ha parlato del suo ruolo nel piccolo e grande schermo. "Non ho fatto film d'arte, ho creato un genere di comicità che non esisteva, aprendo la strada a tanti altri. Ho avuto un riconoscimento da Checco Zalone, mi adora e ha affermato: "Lino ha aperto la strada alla pugliesità". Suoi eredi oggi, oltre Checco Zalone, anche Pio e Amedeo: "Sono nazionalpopolari come me e hanno più coraggio: parlano un linguaggio forte, che fa ridere, io non ne sarei capace".

Nonno Libero

Tra i numerosi personaggi interpretati, tra cinema e tv, Nonno Libero resta il suo preferito: "Sono orgoglioso di questo ferroviere sanguigno, talmente amato, che la gente per strada mi chiama proprio così. All'estero è considerato un vessillo dell'Italia, come la pasta e il buon vino". Lino Banfi è nato con la passione della comicità: "Quando c'era la guerra avevo 7-8 anni, durante i bombardamenti scappavamo nei rifugi. Per non far piangere i bambini più piccoli, inventavo gli spettacolini con pupazzetti che costruivo io: li facevo ridere, non piangevano più. Poi sono entrato in seminario".

Il nome d'arte nato grazie a Totò

Fu Totò a suggerirgli il nome d'arte. "All'epoca lavoravo nell'avanspettacolo all'Ambra Jovinelli. Il padrone del teatro mi apprezzava molto e mi dette un bigliettino di presentazione per il Principe de Curtis. Andai a trovarlo a casa. Mi accolse elegantissimo nella sua vestaglia, mi chiese come mi chiamavo, risposi: Pasquale Zagaria, ma ho scelto Lino Zaga. Lui inorridì, sentenziando: nel mondo dello spettacolo accorciare il nome porta fortuna, accorciare il cognome porta jella. Seguii il consiglio. Banfi, poi, venne dal mio impresario: faceva anche il maestro elementare, dal registro di classe, tirò fuori il cognome del primo scolaro in lista" ha raccontato l'attore che, oltre a interpretare ruoli comici, ha recitato un testo teatrale drammatico, "Il vespro della Beata Vergine".