Carlo Mazzone nello spettacolo: nel film di Lino Banfi, interpretato da Martufello e il docu “Come un padre”

Carlo Mazzone è stato un grande allenatore che ha segnato il nostro calcio negli ultimi cinquant'anni e più, in una carriera di calciatore prima e allenatore poi. È stato un grande personaggio che spesso è stato corteggiato e utilizzato anche dal cinema e dalla televisione. Una serie di connessioni assolutamente normali per un personaggio del suo calibro. Tre produzioni molto diverse tra loro, una dove Carlo Mazzone è stato addirittura interpretato come personaggio: vediamo quali.

L'allenatore nel pallone 2: un cameo nel film con Lino Banfi

Ne "L'allenatore nel pallone 2", sequel del celebre film del 1984, Lino Banfi interpreta se stesso in un delizioso cameo. Era il 2008 e proprio Carlo Mazzone si ritrova a parlare di calcio con Oronzo Canà (il personaggio interpretato da Lino Banfi) all'interno dello scompartimento di un treno. Una presenza che aggiunge un tocco autentico al film, che ricalcava di fatto lo stesso schema del ben più celebre e iconico primo capitolo.

Il Divin Codino: Mazzone interpretato da Martufello

Nel 2021, Carlo Mazzone è diventato un personaggio interpretato dall'attore ciociaro Martufello nel film "Il Divin Codino", dedicato alla vita e alla carriera di Roberto Baggio. Carlo Mazzone ha avuto Roberto Baggio nel Brescia, regalandogli un finale di carriera pieno di soddisfazioni. A Fanpage.it, proprio Martufello commentò:

Quello credo sia stato un picco della mia carriera. Ho fatto un Mazzone paterno e mi è piaciuto stare in questa storia perché ho sempre amato Baggio. Penso che se avesse avuto Mazzone sin dagli inizi, la carriera di Roberto sarebbe stata ancora più grande.

Come un padre, il documentario uscito nel 2022

Un bellissimo documentario, disponibile anche in streaming, è Come un padre di Alessio Di Cosimo. La sua storia personale, le sue sfide, l'incredibile carriera fatta di 1278 panchine ufficiali di cui 797 in Serie A. Attraverso interviste, immagini d'archivio e testimonianze, il documentario rivela le passioni, le vittorie e le sconfitte di Mazzone, mostrando il lato umano di una figura iconica nel calcio italiano.