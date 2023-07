Michelle Hunziker: “Dopo due divorzi credo ancora nell’amore, ma oggi non sono in cerca di un uomo” “Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, scherza la conduttrice. “A tutti fa paura la solitudine, ma solo quando stai bene da sola puoi scegliere le persone che ti stanno intorno”.

A cura di Giulia Turco

Quella di Michelle Hunziker si potrebbe definire una parentesi rosa della sua vita privata. Lasciata alle spalle la separazione da Tommaso Trussardi e ritrovato un equilibrio con l’ex marito Eros Ramazzotti, la conduttrice si gode la vita da mamma, di tre figlie, e soprattutto quella da nonna che pian piano sta imparando a scoprire.

L'amore di un compagno che potrebbe arrivare

Raggiunta dal settimanale Oggi Michelle Hunziker spiega di non aver alcun interesse sentimentale se non per la sua famiglia, in questo momento della sua vita. Tuttavia, non esclude che l’amore prima o poi possa tornare a fare capolino. “Certo che dopo due divorzi credo nell’amore e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita”, spiega. “Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, scherza la conduttrice. Nessun problema, anche senza amore la sua vita oggi è già più che piena. “A tutti fa paura la solitudine, ma è un timore che va affrontato, perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere le persone che vuoi intorno”.

Che meraviglia la vita da nonna single

Michelle si gode la ‘singletudine’, come le piace chiamare quello stato di indipendenza e serenità che sente essere intoccabile. “È uno stato da godersi”, spiega al settimanale. “Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata”. La maggior parte delle sue attenzioni sono dedicate al piccolo Cesare, nato lo scorso marzo dall’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. “È stata un’esperienza più intensa del previsto”, confessa.

“Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione”. A chi prova a farle pesare l’appellativo di nonna, risponde: “Non mi turba, lo sento come un grande orgoglio ma lo vivo bene. Anche perché so di essere giovane”. Guardando al futuro promette: “Lo porterò a giocare a calcio, a fare karate, a fare viaggi e mille altre cose, il tempo e le energie giocano a mio favore. Nonna è una parola".