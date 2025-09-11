Linda Ascierto commossa ricorda Pietro Genuardi: “Era il mio vero amore, sono stata fortunata a incontrarlo”

Ospite de La Volta Buona, Linda Ascierto ha ricordato il marito Pietro Genuardi. Il noto attore de Il Paradiso delle Signore è morto lo scorso marzo all’età di 62 anni. “Era il mio vero amore, sono stati 13 anni meravigliosi. Mi manca tutto di lui”, ha spiegato.

Linda Ascierto ricorda il marito Pietro Genuardi

Linda Ascierto è stata ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda giovedì 11 settembre. La donna si è commossa ricordando il marito Pietro Genuardi, morto lo scorso marzo all'età di 62 anni. "Sono stati 13 anni meravigliosi, credo i più belli della mia vita. Forse sono passati troppo in fretta, non abbiamo ancora avuto il tempo per fare quello che dovevamo fare". E ha poi aggiunto: "Credo di essere stata una persona fortunata, ho incontrato l'amore della mia vita. Pietro era il mio vero amore, è il mio vero amore". Ascierto ha spiegato di sentire ogni giorno la mancanza del suo compagno in ogni minimo aspetto: "Mi manca tutto di lui, la sua ironia e il suo modo di sgridarmi spesso. Mi manca tanto la complicità, passavamo tanto tempo insieme nonostante fossimo tanto lontani, mi manca il fatto di aver vissuto insieme una vita meravigliosa".

La storia d'amore tra Linda Ascierto e Pietro Genuardi

Nel 2020 Linda Ascierto, assistente di volo di professione, sposò Pietro Genuardi. Galeotta fu la sua professione, che li portò a incontrarsi per la prima volta su un aereo diretto in Kenya. Come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram, i due sono convolati a nozze nel 2020 con una romantica cerimonia in Puglia. L'attore era malato da tempo di una grave malattia del sangue e si era allontanato dalla fiction Il Paradiso delle Signore per affrontare cicli di chemioterapia.