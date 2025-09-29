Ventura e Plevani ricordano Pietro Taricone al Grande Fratello: “Tutte sarebbero cadute in tentazione, ci manca”

Simona Ventura e Cristina Plevani hanno ricordato Pietro Taricone in occasione della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Conduttrice e opinionista hanno approfittato dei 25 anni dall’inizio del reality per celebrare l’indimenticabile “Guerriero”, morto in un incidente paracadutistico nel 2010. “Con lui tutte sarebbero cadute in tentazione”, ha dichiarato la padrona di casa, rievocando quell’uomo capace di conquistare italiani e italiane nei tre mesi trascorsi nella Casa.

Pietro Taricone nel documentario sui 25 anni del GF

Il Grande Fratello aveva già ricordato Pietro Taricone con l’uscita, avvenuta qualche giorno fa, del documentario realizzato sulla prima edizione del reality. Pietro fu un protagonista indimenticabile di quella primissima, storica stagione, durante la quale si classificò al terzo posto dietro Salvo Veneziano e la stessa Cristina, che il pubblico decise di eleggere vincitrice. A contraddistinguere quella parentesi nella Casa fu proprio la storia d’amore sbocciata sotto le telecamere tra Pietro e Cristina, la prima del suo genere, destinata a cambiare per sempre il modo di fare televisione.

La morte di Pietro Taricone nel 2010

Pietro Taricone è morto il 29 giugno 2010 in un incidente di paracadutismo. Aveva solo 35 anni ed era ancora considerato uno tra i personaggi più interessanti mai passati dai reality televisivi. Dopo l’esperienza nella Casa, Taricone si affrancò dal mondo dei reality per coltivare il sogno di diventare attore. Studiò recitazione e prese parte a fiction e film quali La nuova squadra, Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi, Codice Rosso, Distretto di Polizia, Radio West, Maradona – La mano de Dios e Baciati dall’amore. Dal 2003 era legato sentimentalmente all’attrice Kasia Smutniak. Dalla loro storia d’amore era nata la figlia Sophie, che oggi ha 21 anni.