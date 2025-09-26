Quando Leonardo DiCaprio chiese: “Ma chi caz*o è questo Pietro Taricone?”, l’aneddoto nel documentario sul GF

Nel documentario Grande Fratello – L’inizio, disponibile su Mediaset Infinity da oggi venerdì 26 settembre, svelano un aneddoto esilarante: quando nel 2000 erano chiusi nella Casa più spiata d’Italia, i cori continui dei fan fuori le mura di Cinecittà catturarono l’attenzione di Leonardo DiCaprio che stava girando Gangs of New York di Scorsese, tanto che, allibito, chiese: “Ma chi caz*o è questo Pietro Taricone?”.

È un aneddoto che viene fuori 25 anni dopo il Grande Fratello 1 ed è svelato proprio da Endemol Shine Italy, che ripercorre la straordinaria avventura televisiva della prima edizione del format che ha rivoluzionato la tv nello straordinario documentario Grande Fratello – L'inizio. Il docu, disponibile su Mediaset Infinity da oggi venerdì 26 settembre, si propone di raccontare cosa accadde dentro e fuori la casa più chiacchierata d'Italia nel lontano 2000.

Esce così, tra i commenti dei concorrenti della prima edizione, il profilo de ‘o guerriero, colui che spiccò per muscoli e intelligenza, meritando il premio di vero protagonista. Ma lui ne voleva un altro di premio, un Oscar. E lo voleva perché nella vita voleva fare l'attore, non il concorrente di reality che guadagna soldi in discoteca e arrotonda con le ospitate. Così fu, per il breve tempo che la vita gli concesse, prima di morire in quel tragico volo in aereo. Solleticò ancor di più la sua velleità artistica il sapere che a fianco la Casa di Cinecittà c'era Martin Scorsese che stava girando Gangs of New York, il film che poi divenne un successo mondiale. "Avete capito? C'è Scorsese qua a fianco, è l'occasione della mia vita. Vi sto parlando degli Oscar: Sharon Stone che legge i candidati sono Tom Cruise, Brad Pitt e Pietro Taricone", disse ai suoi compagni d'avventura, impegnati a ridere dei suoi sogni. Ma non sapeva che Leonardo DiCaprio ebbe davvero contezza della sua esistenza.

Nel documentario infatti raccontano che al tempo i cori continui dei fan fuori le mura di Cinecittà catturarono l'attenzione del divo di Hollywood che stava girando, tanto che, allibito, chiese: "Ma chi caz*o è questo Pietro Taricone?". La realtà che ha superato a destra ancora una volta la finzione, dimostrando che la prima edizione del Grande Fratello, oltre ad essere stata davvero un esperimento sociale, ha ipnotizzato chiunque ci posasse gli occhi. E, a questo punto, potremmo dire anche le orecchie.