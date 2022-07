L’incidente di Nathaly Caldonazzo: “Ottenuta importante invalidità, potevo finire in carrozzella” Nathaly Caldonazzo racconta nei dettagli il terribile incidente di cui è stata vittima qualche anno fa e del quale porta ancora i segni: “Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità”.

A cura di Stefania Rocco

Un incidente spaventoso che sarebbe potuto costarle carissimo quello di cui è stata vittima Nathaly Caldonazzo, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la donna ha raccontato quali sono stati gli effetti prodotti dall’incidente sul suo corpo e sulla sia v ita sebbene siano passati anni da quel momento. “Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, né correre né essere testimonial di costumi da bagno. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno”, ha raccontato la donna tornando con la mente a quel drammatico giorno del 2018.

Nathaly Caldonazzo: “In Italia tempi biblici per le assicurazioni”

Sul lato pratico, Nathaly non è ancora riuscita a risolvere le questioni burocratiche legate all’incidente: “Purtroppo i tempi delle assicurazioni in Italia sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano tutto, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi”. Ha quindi rivolto un appello al presidente Mattarella affinché snellisca le procedure necessarie a ottenere dalle assicurazioni gli indennizzi previsti in caso di sinistro.

“Anche al GF Vip ho avuto problemi”

L’incidente di Nathaly risale al 2018 ma i suoi effetti sono visibili ancora oggi sul corpo dell’attrice. Anche nella Casa del Gf Vip, racconta Nathaly, avrebbe avuto qualche problema: “Anche quando ho partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, ho avuto problemi. Alfonso Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo”.