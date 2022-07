Federico Rossi in ospedale dopo un incidente in acqua, il video dello schianto Federico Rossi pochi minuti fa ha aggiornato i suoi fan dall’ospedale: è stato vittima di uno spiacevole incidente in acqua. Mentre faceva wakeboard si è schiantato contro una pedana: “Ho tre costole rotte ma poteva andarmi peggio”.

A cura di Gaia Martino

Federico Rossi è stato vittima di uno spiacevole incidente in acqua. Si stava divertendo a fare wakeboard, uno sport acquatico che è un mix tra lo sci nautico e lo snowboard, quando si è schiantato contro una pedana bianca che si trovava non troppo distante dal suo punto di partenza. Ha condiviso con i suoi fan l'accaduto, mostrandosi con un collare cervicale rigido al collo, mentre è steso su una barella: il famoso cantante ha mostrato anche il video dell'incidente che gli ha provocato la rottura di tre costole. Però rassicura: "Poteva andarmi peggio".

Il video dell'incidente di Federico Rossi

Federico Rossi voleva dilettarsi nel wakeboard ma qualcosa è andato storto. Nel video pubblicato mostra la sua partenza sulla tavola da skate e il casco in testa, peccato che, planando sull'acqua, non è riuscito a mollare la presa ed evitare lo scontro con una pedana. L'impatto è stato pesante, i presenti infatti si sono spaventati, qualcuno ha anche detto: "Aglia, si è fatto male". Il cantante, ex del duo Benji e Fede, ha condiviso il post pochi minuti fa per far sapere ai suoi fan dell'accaduto: "Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard" ha scherzato, poi tra le stories si è mostrato nel letto d'ospedale. Sul viso accenna un sorriso il che fa pensare che le sue condizioni non siano gravi. "Lasciare la presa a volte" cit. Predico bene ma razzolo male" ha aggiunto prima di rivelare con i dettagli le sue condizioni di salute.

Come sta Federico Rossi dopo lo schianto

Attraverso le sue Instagram story il cantante ha poi aggiunto le sue condizioni di salute. "Poteva andarmi molto peggio" ha rassicurato ma le sue condizioni non sono delle migliori. "Ho tre costole rotte ma con un po' di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto" ha aggiunto nella stories accompagnando il testo con un cuore verde e un ringraziamento ai fan per i messaggi che gli hanno inviato.