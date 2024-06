video suggerito

L'ex di Amici Alex Wyse criticato perché indossa la gonna, la replica: "Quanta povertà intellettuale" Alex Wyse, cantante ed ex allievo di Amici, ha risposto a tutti i commenti ricevuti in merito alla scelta di indossare una gonna per uno dei suoi ultimi live.

A cura di Gaia Martino

L'ex allievo di Amici Alex Wyse, nome d'arte di Alessandro Rina, con un tweet su X ha risposto ai followers che gli hanno criticato la scelta di indossare una gonna per il suo ultimo live di due giorni fa. Il cantante ha condiviso alcuni commenti ricevuti a corredo di un lungo messaggio nel quale chiede: "Voglio vivere senza giudizi".

Le parole di Alex Wyse

"Ma come sei vestito? Non hai bisogno di camuffarti", "Ragazze nude e ragazzi con la gonna, ma perché?", "Sei scandaloso": sono questi alcuni dei commenti che Alex Wyse ha ricevuto in merito all'ultimo look scelto per un suo live. L'ex Allievo di Amici ha indossato un completo composto da una camicia e una gonna, un total black che non sembrerebbe essere piaciuto a tutti. Con un tweet su X ha così deciso di replicare e dire la sua sui giudizi ricevuti: "Come ho già detto… combatterò sempre per la mia libertà, che in realtà immagino sia anche la vostra pur avendo la voglia di commentare così. Io so accettarvi tranquillamente nella mia vita, vorrei soltanto farvi notare quanta povertà intellettuale esiste, e quanto si possa costringere una persona a rimanere in un concetto di libertà dettato da regole Vostre per paura di un Vostro giudizio". Ha poi continuato: "Voi persone siate forti, sentitevi liberi di comunicare ed essere ciò e chi ritenete di essere, inseguite i vostri sogni e combattete l’ignoranza. Ricordo bene quando il rosa era solo femminile o gli orecchini venivano disprezzati, possiamo andare molto oltre, nessuno può porci confini se non noi".

"Perché curarsene?" gli ha chiesto un fan, Alex Wyse tra i commenti al tweet ha così continuato: "Purtroppo vivendo in un mondo condiviso abbiamo tutti la necessità di sentirci a propio agio con le persone, se una percentuale di esse taglia la tua libertà facendotela pesare con un giudizio non penso possa esistere la mia accettazione e silenzio. Questa gente non è maligna secondo me, non conosce solo l’arte dell’accettazione. conosce solamente quello che io ritengo standard".