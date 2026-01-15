L’ex del GF Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Mi disse una frase che mi ha segnato”

A distanza di tempo dalla fine della sua avventura nel reality di Canale 5, Massimiliano Varrese torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello 2023. Ha deciso di farlo rispondendo ad alcune curiosità dei fan sui social, facendo chiarezza su un episodio specifico che coinvolge direttamente il padrone di casa, Alfonso Signorini, oggi al centro delle cronache dopo le accuse di Antonio Medugno e Fabrizio Corona.

Le parole su Alfonso Signorini

Come riportato da Comingsoon.it, il racconto di Varrese sui social si focalizza su un momento molto particolare della sua edizione. Durante le festività natalizie, Signorini fece il suo ingresso nella Casa per portare i saluti ai concorrenti. In quell'occasione, stando a quanto svelato dall'attore, tra i due ci sarebbe stato uno scambio di battute tutt'altro che banale. Signorini si sarebbe avvicinato a lui pronunciando una frase che Varrese definisce come "segnante": "Dal vivo hai gli occhi inquietanti e mefistofelici". Un commento che, arrivato in un momento simbolico di festa, avrebbe colpito profondamente l'attore. Tuttavia, Varrese non è rimasto in silenzio e ha svelato la sua replica al conduttore poco prima che quest'ultimo lasciasse la porta rossa: "Lo sai perché i miei occhi sono inquietanti? Perché ti guardano dritto dentro all’anima".

Massimiliano Varrese, il "Guru" del GF 2023

Per contestualizzare queste dichiarazioni, bisogna inquadrare il percorso di Massimiliano Varrese nell'edizione del Grande Fratello del 2023. Entrato come uno dei nomi di punta del cast, l'attore romano è stato spesso al centro di accese polemiche per i suoi modi giudicati da una parte del pubblico come eccessivamente autoritari o "guru-style", specialmente nei confronti di Beatrice Luzzi e Heidi Baci. Il rapporto con Alfonso Signorini è sempre stato caratterizzato da un'altalena di stima e richiami ufficiali. Il conduttore, in più occasioni, aveva dovuto riprendere Varrese per alcuni atteggiamenti sopra le righe, pur riconoscendogli il valore di "motore" principale delle dinamiche della Casa. Le parole oggi rivelate dall'attore confermano quanto il clima tra i due fosse carico di una tensione che andava oltre la semplice dinamica concorrente-conduttore.