Levante contro il medico: “Non ha voluto visitare mia figlia in presenza del padre” Levante resta in sala d’attesa per la visita della bambina che entra col padre, ma il dottore chiede della madre: “O ci fate entrare entrambi oppure non domandate”.

Un piccolo caso su Instagram dopo una stories pubblicata da Levante. Durante una visita di controllo per la piccola Alma Futura, nata in febbraio, la cantautrice siciliana è rimasta in sala d'attesa e ha lasciato entrare la piccola col padre. "La mamma non c'è?". È stata la reazione del dottore, alla vista della scena del padre e della piccola, ha chiesto espressamente della mamma. La cantautrice ha protestato in tempo reale.

Il racconto di Levante

Il racconto di Levante su Instagram. Durante l'ecg di Alma Futura, lei è rimasta in sala d'attesa e quando Pietro è entrata con la bambina, il medico ha chiesto anche della madre. A questo Levante ha protestato. Ecco cosa ha scritto:

Ecg di Alma. Io in sala d'attesa. Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma. O ci fate entrare entrambi oppure non demandate. Alma ha una mamma e un papà, ma nel caso in cui uno dei due non ci fosse (soprattutto io) non dovrebbe essere un problema per nessuno.

La dinamica

Poco chiara la dinamica dei fatti, stando a quanto scrive Levante. "O ci fate entrare entrambi oppure non domandate", presuppone quindi che solo uno dei genitori era stato ammesso a entrare nello studio. Il medico avrebbe quindi preferito fare entrare la madre anziché il padre: una circostanza che dovrebbe apparire del tutto naturale, se ci rapportiamo alla visita di una bambina di soli tre mesi.

Leggi anche Chi è Piero Sugar, marito di Caterina Caselli e padre di suo figlio Filippo

Alma Futura e il nuovo disco

La nascita di Alma Futura però ha addolcito la vita di Levante che ha scritto su Instagram: "Atti splendidi in luogo pubblico. Rido molto più di prima. Piango anche, ma non più come prima. Sto scrivendo un disco che sento essere meraviglioso, perché sto crescendo e crescere è meraviglioso. Alma e io siamo inseparabili, per questioni biologiche e non. Per qualsiasi appuntamento con me riservate un buco per il passeggino".