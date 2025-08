Leopoldo Mastelloni colpito da ictus, l’attore è ricoverato in prognosi riservata

Leopoldo Mastelloni colpito da ictus. L'attore napoletano, 80 anni, si trova oggi, 6 agosto, ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma in prognosi riservata. A farlo sapere il suo entoruage. Al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Cosa aveva detto in occasione dei suoi 80 anni

Leopoldo Mastelloni ha compiuto 80 anni lo scorso 12 luglio. Il traguardo raggiunto è stata l'occasione per tracciare un bilancio della sua vita e della lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Il debutto all'età di vent'anni a Teatro Esse, poi al cinema con il film Inferno diretto da Dario Argento e in tv con diversi programmi come Bambole non c'è una lira negli Anni Ottanta. Dal piccolo schermo fu successivamente allontanato per via di una bestemmia, per poi tornarci grazie a Loretta Goggi.

"Non ho molte prospettive di lavoro", ha detto in un'intervista a Il Mattino pensando al futuro. L'anno scorso parlò pubblicamente della sua depressione e si era fatta strada l'ipotesi della Legge Bacchelli (prevede un vitalizio a favore di cittadini illustri che si trovano in stato di particolare necessità), ma nulla si concretizzò: "Da Napoli per il mio compleanno non è arrivato nemmeno un augurio. L'allora ministro Sangiuliano se ne interessò, ma poi non ne ho saputo più nulla".

"Penso al suicidio, ma sono vigliacco"

Lo scorso aprile, in un'intervista rilasciata a Il Giornale, Mastelloni aveva spiegato di essere in difficoltà economiche e di far fatica a vivere con una pensione da 1200 euro: "Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza?". Per questo motivo, l'attore aveva ammesso di aver avuto pensieri suicidi: