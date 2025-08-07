Leopoldo Mastelloni ricoverato in ospedale dopo l’ictus: “Spero che tutto si risolva al più presto”

Leopoldo Mastelloni ha scritto un post su Facebook dopo la notizia del suo ricovero in seguito a un ictus. L’attore e regista napoletano spiega di trovarsi nel reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma: “Spero che tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio”.

L'attore e regista napoletano Leopoldo Mastelloni ha rotto il silenzio sui social dopo la notizia del suo ricovero in ospedale in seguito a un ictus. Si trova ora all'ospedale Umberto Primo di Roma, nel reparto di neurologia, ed è in prognosi riservata. Ieri sera ha aggiornato il suo profilo Facebook per confermare la notizia circolata sulle sue condizioni di salute: "Spero che tutto si possa risolvere al più presto".

Le parole di Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni ha aggiornato ieri sera il suo profilo Facebook. Dopo la notizia sul suo ricovero, ha scritto ai fan: "Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero non è una fake news ma una vera e drammatica news". Il messaggio si conclude con una preghiera affinché non ci siano complicazioni: "Spero che con l'aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell'ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio bene, con grande Affetto".

Gli 80 anni di Leopoldo Mastelloni

È stato il primo a scaridinare gli stereotipi e i luoghi comuni su Napoli, Leopoldo Mastelloni ha compiuto 80 anni lo scorso 12 luglio. Almeno 60 li ha vissuti in palcoscenico, tra Viviani, Brecht, Patroni Griffi. Poco più di un anno fa, in un'intervista a La Repubblica, parlò del suo lavoro e della mancanza che provava per il teatro. "Da quattro anni non faccio teatro e non c’è soluzione, se vieni interpellato è per un venerdì, un sabato e la domenica. Ma io devo pagare il fonico l’elettricista, la compagnia, il datore luce, devo avere macchinisti buoni se no è tutto scadente. Non sono mai stato scadente io, di scadente al pubblico non ho mai portato niente. Piuttosto non vado in scena", disse. La sua ultima apparizione in tv risale all'aprile 2025, quando fu ospite di Forum di Barbara Palombelli.