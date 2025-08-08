spettacolo
video suggerito
video suggerito

Leopoldo Mastelloni: “Rimango ancora in ospedale dopo l’ictus. Parlo e cammino, farò riabilitazione”

Leopoldo Mastelloni è ancora ricoverato in ospedale dopo l’ictus che l’ha colpito lo scorso 6 agosto. “Sto bene, sono stato fortunato. Parlo e cammino, ho solo qualche problema al polso sinistro”, ha raccontato. E sul giorno in cui si è sentito male: “Sono caduto a terra e non riuscivo ad alzarmi”.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Leopoldo Mastelloni è ancora ricoverato in ospedale dopo l'ictus che l'ha colpito lo scorso 6 agosto. Il noto attore napoletano, 80 anni compiuti a luglio, aveva spiegato sui social di trovarsi nel reparto di neurologia e di sperare che "tutto si risolva al più presto". A distanza di qualche giorno, ha fatto sapere di essere "fortunato" e in attesa di iniziare la riabilitazione, senza nessuna fretta di tornare a casa a Roma.

"Sono caduto, non riuscivo ad alzarmi", il racconto di Mastelloni

"Mi girava la testa, poi sono caduto a terra e non riuscivo a rialzarmi", ha raccontato Leopoldo Mastelloni al Corriere della Sera, spiegando come si è sentito male. L'attore è poi riuscito a chiamare il 118 ed è stato subito ricoverato in ospedale, dove si trova ancora adesso. "Sto bene, sono stato fortunato, o almeno lo spero", ha spiegato, così come aveva fatto sapere in un post sui social. Al momento non sa quando verrà dimesso, ma precisa di non avere alcun a fretta: "Da qua non mi muovo, voglio fare la riabilitazione fatta bene, a casa sto da solo e non ho nessuno che mi aiuta".

Come sta l'attore dopo l'ictus

Mastelloni ha fatto sapere di stare bene e di essere in via di ripresa: presto inizierà il percorso di riabilitazione e gli esiti dell'ictus non sembrano essere gravi. "So solo che cammino, parlo, ho qualche problema al polso sinistro e posso ancora avere qualche sbandamento", ha spiegato a proposito di come si sente ora. Sono diversi i colleghi del mondo dello spettacolo e amici ad averlo chiamato dopo che la notizia del suo malore si è diffusa rapidamente, tra chi sente sempre e chi invece l'ha contattato solamente in questa occasione. Una modalità, quest'ultima, che un po' lo infastidisce: "Non si fanno sentire per anni, poi mi chiamano e mi chiedono ‘Ma che ti è successo?'". 

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morto Claudio Vecchio, aveva 64 anni: era stato il latitante Moneta ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino
Nato a Casera, produttore e attore, è stato trovato morto nella sua casa romana
L'annuncio degli amici sui social: "Da giorni non rispondeva al telefono"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views