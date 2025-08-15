Come sta Dario Argento dopo il malore e cosa ha avuto. Ai medici ha detto: “Fate presto, devo tornare a lavoro”

Una crisi respiratoria mentre era in vacanza a Ischia e il ricovero immediato all’ospedale Anna Rizzoli dell’isola. Le prime notizie arrivate dopo l’intervento dei medici sono rincuoranti, il noto regista “è vigile e parla” e ha detto ai sanitari che lo hanno in cura: “Fate presto, devo tornare a lavoro”.

Una crisi respiratoria mentre Dario Argento, prossimo agli 85 anni, era in vacanza a Ischia e il ricovero immediato all'ospedale Anna Rizzoli dell'isola. Da indiscrezioni riportate dalle agenzie, sembrerebbe trattarsi di una sospetta polmonite, legata alla broncopneumopatia cronica ostruttiva di cui soffre da tempo. Le prime notizie arrivate dopo l'intervento dei medici sono rincuoranti, il noto regista "è vigile e parla" e ha detto ai sanitari che lo hanno in cura: "Fate presto, devo tornare a lavoro".

Le prime parole di Dario Argento dopo il malore

Un malore improvviso, una crisi respiratoria legata a una patologia pregressa che lo ha costretto al ricovero presso l'Utic – Unità terapia intensiva coronarica dell'ospedale Anna Rizzoli di Ischia, dove si trovava in vacanza. Le indiscrezioni riportate dalle agenzie parlano di sospetta polmonite ma il quadro clinico completo non è ancora stato reso noto. "È vigile, è cosciente e parla", riferiscono fonti mediche del posto ad Adnkronos.

Dario Argento con la figlia Asia

Le sue condizioni sono buone e a medici e infermieri che lo hanno in cura ha ripetuto: "Fate presto, devo tornare al lavoro. Sto bene, mi riprendo subito". Il malore poco prima delle 16:00 e rapido il ricovero nel reparto di terapia intensiva coronarica, in via "precauzionale" e per "gli accertamenti del caso".

Simonetti, autore delle sue colonne sonore da brivido: "Spero nulla di serio"

"Non ne sapevo nulla. Ci siamo visti recentemente e stava bene, spero si riprenda presto" riferisce Claudio Simonetti all'agenzia Dire. Lui che con Dario Argento ha lavorato una vita intera per le colonne sonore dei suoi film horror più amati, tra cui Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre e Dracula 3D. "Ci lega una grande amicizia", ha aggiunto, "gli auguro una pronta guarigione, spero sia nulla di serio".