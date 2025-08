Francis Ford Coppola in ospedale: “Diagnosi di fibrillazione atriale prima di un intervento programmato”

Il regista Francis Ford Coppola è stato ricoverato in ospedale. La Repubblica fa sapere che, al suo arrivo a Roma, è stato ricoverato al Policlinico di Tor Vergata a causa di una fibrillazione atriale di cui i medici si sarebbero accorti prima di sottoporlo a un intervento programmato da tempo. La degenza dovrebbe durare "solo pochi giorni, salvo complicazioni".

Il ricovero di Francis Ford Coppola

Stando a quanto riporta La Repubblica, il celebre regista di fama mondiale questa mattina è arrivato a Roma, dopo aver presentato il suo ultimo film Megalopolis a Portland, per sottoporsi a un intervento di ablazione cardiaca, che era programmata da tempo. Prima di entrare in sala operatoria è stato ricoverato con una diagnosi di fibrillazione atriale, con ogni probabilità legata allo stress fisico accumulato durante il volo aereo di lunga durata. L'aritmia, si legge, sarebbe stata rilevata al momento dell’arrivo in ospedale e avrebbe reso necessario un monitoraggio attento, prima di procedere con l'operazione. Al momento non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale dal regista o dal suo staff. La sua trasferta in Italia è stata organizzata con molta discrezione: Coppola, non appena arrivato a Fiumicino, sarebbe stato trasferito in ambulanza direttamente a Tor Vergata, dove lo attendeva il personale sanitario. La sua degenza dovrebbe durare "solo pochi giorni, salvo complicazioni".

Gli ultimi spostamenti del regista per presentare Megalopolis

Francis Ford Coppola, lo scorso 3 agosto, ha presentato il suo nuovo film Megalopolis al Portland Art Museum Center, prima di volare in Italia, dove è atterrato questa mattina. Tre settimane fa era a Soverato, per il Magna Grecia Film Festival, durante il quale ha annunciato di avere in cantiere "un nuovo film, piccolo rispetto a questo (Megalopolis, ndr)" il cui set sarà ambientato in Calabria.