Come sta Francis Ford Coppola dopo il ricovero in ospedale: le prime parole del regista

Francis Ford Coppola, dopo la notizia circolata ieri sul suo ricovero al Policlinico di Tor Vergata di Roma, ha rotto il silenzio su Instagram. Il regista di fama mondiale ha chiarito di star bene dopo essersi sottoposto alla "procedura afib", così come la definisce nel post, ovvero di ablazione chirurgica per il trattamento della fibrillazione atriale. La Repubblica ieri faceva sapere che Coppola si era recato nella Capitale in gran segreto per un intervento programmato da tempo: era stato ricoverato con una diagnosi di fibrillazione atriale rilevata al momento del suo arrivo in ospedale.

Le prime parole di Francis Ford Coppola dopo l'intervento

"Dada, come mi chiamano i miei figli, sta bene. Ha colto l'occasione, mentre si trovava a Roma, per fare un aggiornamento sulla proceduta per l'Afib (contro la fibrillazione atriale, ndr), che si protrae da 30 anni, con il suo inventore, il medico Andrea Natale": con queste parole, inserite in un post su Instagram, il regista Francis Ford Coppola ha rotto il silenzio dopo la notizia sul suo ricovero in ospedale. L'86enne, uno tra gli uomini più importanti del cinema, ha concluso il suo messaggio chiarendo di star bene.

Francis Ford Coppola in Italia per le riprese del suo nuovo film

Mentre presentava Megalopolis, Francis Ford Coppola al Magna Grecia Film Festival di Soverato, tre settimane fa, ha annunciato di avere in cantiere un nuovo film, "più piccolo rispetto a questo", che sarà ambientato in Italia. Il regista ha espresso interesse a trovare location in Calabria, così come dichiarato al TGR. "Sono in Calabria per vedere alcune location per un nuovo progetto a cui tengo molto, più leggero del precedente. Un nuovo film che sarà incentrato sulle cose belle della Regione nota per la mafia, aspetto che a me non interessa. Il mio film sarà incentrato solo sulle cose belle", le sue parole.