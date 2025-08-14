Dario Argento ricoverato in ospedale dopo una crisi respiratoria

Dario Argento si trova presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. I medici stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari.

Dario Argento è stato ricoverato presso l'ospedale Anna Rizzoli di Ischia. Il regista, che a settembre festeggerà 85 anni, ha avuto una crisi respiratoria. Secondo quanto riporta Repubblica, la crisi sarebbe stata causata da una malattia di cui l'uomo soffrirebbe da tempo. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria

I dirigenti dell'ospedale hanno confermato la notizia del ricovero di Dario Argento. Il regista si è recato in ospedale durante la mattinata di giovedì 14 agosto dopo avere avuto una crisi respiratoria. Argento ha scelto l'isola d'Ischia come cornice per le sue vacanze. Stava trascorrendo dei giorni in assoluto relax, quando nelle ultime ore ha avuto un malore. Secondo quanto sostiene Repubblica, le condizioni di salute dell'ottantaquattrenne sarebbero peggiorate fino a spingerlo a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Anna Rizzoli di Ischia. Attualmente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Accertamenti in corso per il regista di 84 anni

Dario Argento è ancora in ospedale dove i medici lo stanno sottoponendo ad accertamenti approfonditi. Le sue condizioni di salute non risultano gravi, ma una volta terminati i controlli, i medici valuteranno se trattenerlo in uno dei reparti dell'ospedale. In un'intervista rilasciata lo scorso febbraio al podcast di Malcolm Pagani "Dicono di te" Argento confidò di avere sempre convissuto con la paura. Dichiarò di essere invecchiato quasi senza accorgersene e di avere sperimentato con ancora più intensità il timore di non potere più rivedere le persone che ama o assistere al passaggio delle stagioni: