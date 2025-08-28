spettacolo
Le lacrime di Gerry Scotti a La ruota della fortuna: si commuove ricordando Fabrizio Frizzi

Nel corso della puntata de La ruota della fortuna andata in onda il 28 agosto, Gerry Scotti si è lasciato andare alla commozione ricordando l’amico e collega Fabrizio Frizzi. Il pubblico in studio ha accompagnato il momento con un lungo applauso in memoria dello storico volto Rai.
A cura di Stefania Rocco
Nel corso della puntata de La ruota della fortuna andata in onda giovedì 28 agosto, Gerry Scotti si è commosso ricordando l’amico e collega Fabrizio Frizzi. Durante uno dei primi giochi, davanti al tabellone che riportava una frase da indovinare legata al film Toy Story, il conduttore ha voluto rendere omaggio a Frizzi, che nella versione italiana della saga aveva prestato la voce allo sceriffo Woody.

Qui voglio un applauso bello e sono anche un po’ emozionato”, ha detto con le lacrime agli occhi, “In Italia ce la ricordiamo con il protagonista che aveva la voce di Fabrizio Frizzi”. Il pubblico in studio ha accolto le sue parole con un lungo applauso, a cui Scotti si è unito visibilmente commosso.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo 2018 a 60 anni a causa di un’emorragia cerebrale provocata da un glioblastoma, malattia della quale si era ammalato qualche anno prima. Accanto a lui fino alla fine la moglie Carlotta Mantovan, sposata nel 2014, e la figlia Stella. Tra Frizzi e Scotti, protagonisti a lungo di una “sfida” televisiva tra Rai e Mediaset, non era mai venuta meno la stima reciproca. “Scherzando gli chiedevo di fare qualche punto in meno di share. Siamo molto meno rivali di quanto si pensi”, aveva ricordato Gerry, commosso, nel giorno dei funerali.

La sfida con Affari Tuoi

Con il ritorno de La ruota della fortuna, Gerry Scotti si prepara ora ad affrontare una delle sfide più attese della nuova stagione televisiva. Il game show di Canale5, che in access prime time ha già toccato punte vicine al 30% di share, dovrà misurarsi con Affari Tuoi, lo storico format campione di ascolti di Rai1 che tornerà a settembre con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Stefano De Martino, nuovo volto di punta del palinsesto Rai e già candidato alla conduzione di uno dei prossimi Festival di Sanremo.

