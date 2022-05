Laura Freddi: “Solo dopo avere avuto mia figlia mi sono sentita donna” “Mi sono sentita donna solo dopo avere avuto mia figlia”, così Laura Freddi commenta l’arrivo nel 2016 della piccola Ginevra, nata quando la showgirl aveva 46 anni.

A cura di Stefania Rocco

“Mi sono sentita donna solo dopo avere avuto mia figlia”. Una frase forte quella di Laura Freddi, showgirl ed ex volto di Non è la Rai diventata mamma per la prima volta a 46 anni. Una frase che rischia di provocare le proteste di quelle donne mai diventate madri, per scelta o per necessità, senza che le inducesse ad avvertire come sminuita la loro figura. Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a Gente in occasione dei suoi 50 anni, un giro di boa il cui bilancio si è chiuso in attivo:

Per me i 50 anni rappresentano una rinascita, fatta di slancio ed entusiasmo verso ciò che sarà. È il traguardo cui ambivo da quando ero bambina e non vedevo l’ora di crescere. Ho una famiglia solida, un lavoro vario che amo, un uomo al mio fianco con il quale fare progetti. E, soprattutto, quando pensavo fosse tardi, la vita ha esaudito il mio desiderio più grande: diventare mamma.

La vita dopo Ginevra, figlia di Laura Freddi

“Solo dopo aver avuto mia figlia mi sono sentita donna”, dichiara ancora la showgirl facendo riferimento al fatto che l’arrivo della sua bambina l’ha resa più adulta di quanto fosse stata in precedenza, “prima avevo ancora la leggerezza, l’impulsività e la spensieratezza di una ragazza. Ginevra mi ha cambiato nella visione del mondo, che oggi mi appare più colorato, più vivace. Mi ha infuso energia, forza, mi ha resa più sensibile, più riflessiva, ma mi ha anche fatto scoprire mille piccole e grandi paure che prima non contemplavo. Io e Leonardo, il mio compagno, siamo pazzi di lei”.

La nascita della figlia di Laura Freddi: “Arrivata in modo naturale, senza accanimento”

Laura Freddi ha accolto l’arrivo della figlia Ginevra insieme al compagno Leonardo, fisioterapista con il quale progetta di sposarsi. Sarebbero le seconde nozze dopo il matrimonio celebrato nel 2006 con Claudio Casavecchia, dal quale si è separata dopo appena due anni. “Abbiamo iniziato a frequentarci come amici, tra noi non è stato il classico colpo di fulmine”, ha raccontato ancora la showgirl, “Ci siamo conosciuti pian piano, scoprendo molti punti in comune, primo su tutti il desiderio di diventare genitori, seppure non fossimo più giovincelli. Quando abbiamo scoperto che, in modo naturale, senza accanimento, una nuova vita stava crescendo tra di noi, ci siamo sentiti più uniti che mai. Io ho pregato tanto per avere un figlio, ho lottato, mi sono sottoposta a un intervento chirurgico per curare una lieve endometriosi. Capisci perché oggi questa piccolina è al centro di tutto?”.