Laura Freddi: “Diventare mamma a 45 anni non è stato facile, sto ancora cercando di riprendermi” Laura Freddi è mamma di Ginevra, oggi 6 anni, nata nel 2016 dall’amore con il compagno Leonardo D’Amico. Ospite di Silvia Toffanin insieme all’amica Miriana Trevisan a Verissimo racconta: “È una figlia che ho tanto desiderato e che è arrivata solo a 45 anni. Sto ancora cercando di riprendermi da allora”.

Laura Freddi e Miriana Trevisan si raccontano a Verissimo. Amiche di una vita con alle spalle un pezzo di carriera condiviso, oggi si confrontano sulle loro vite private, da figlie e da madri, ognuna con le loro difficoltà.

La maternità di Laura Freddi mamma della piccola Ginevra

Laura Freddi è mamma di Ginevra, oggi 6 anni, nata nel 2016 dall’amore con il compagno Leonardo D’Amico. Ai tempi la showgirl ex ragazza di Non è la Rai aveva raccontato la gioia per l’arrivo della bambina che aveva tanto desiderato, arrivata all’età di 45 anni. “Solo dopo avere avuto mia figlia mi sono sentita davvero donna”, aveva raccontato in occasione del suo 50esimo compleanno. Oggi riceve dalla piccola una tenerissima sorpresa e, inevitabilmente, si emoziona. “È una figlia che ho tanto desiderato e che è arrivata solo a 45 anni. Sto ancora cercando di riprendermi da allora”, ironizza in studio con Silvia Toffanin. “Non è facile a quest’età, anche se comunque il tempo è volato perché oggi ha già sei anni”.

Il rapporto tra Miriana Trevisan e il figlio Nicola

Spazio anche a Miriana Trevisan e al suo rapporto con Nicola, il figlio nato dall’amore con il cantante Pago, che oggi è un adolescente. Del loro legame Miriana aveva parlato già nel corso della sua partecipazione al GFVip. Oggi vive alcune difficoltà, legate alla sua età. “È nella fase che pensa sempre di deludermi, ma non è così. È un ragazzo sensibile e mi dimostra molto amore”, spiega lei. “Io ho preferito essere una mamma sempre presente, ho rinunciato al mio lavoro per questo motivo e l’ho fatto senza pentimenti”, aggiunge.

L’ex ragazza di Non è la Rai ricorda infine il suo periodo buio, quando ha affrontato problemi di salute e in contemporanea ha perso il padre Loris. “Prima del Grande Fratello mi hanno levato l’utero d’urgenza”. Ricorda. “Mi sono trascurata perché è morto mio papà, che si è spento tra le mie braccia. Fu lui a farmi fare una visita dal suo oncologo, anche se stava morendo”, ricorda commossa. “Non sono potuta andare ai funerali perché mi hanno operata d’urgenza”.