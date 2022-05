L’attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown “perseguitata da un fan” sul set di un film Millie Bobby Brown, attrice protagonista di Stranger Things, è stata perseguitata da un fan durante le riprese del film Damsel. Il tribunale ha emesso, nei confronti della star, un ordine di protezione contro lo stalking.

A cura di Elisabetta Murina

Millie Bobby Brown, attrice protagonista di Stranger Things, è stata perseguitata da un fan mentre si trovava sul set del film Damsel di Netflix. Il tribunale ha emesso, nei confronti della star, un ordine di protezione contro lo stalking, dopo aver accertato un "rischio di molestie".

Cosa è successo a Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown si è fatta amare dal pubblico grazie alla sua interpretazione di Undici nell'amata e popolare serie Stranger Things, che proprio il 27 maggio è uscita su Netflix con la quarta stagione. Milioni i fan della saga e dei suoi protagonisti, alcuni disposti a tutto pur di incontrare i loro idoli.

È quando successo a "Undi" che, mentre si trovava sul set del film Damsel a Londra, è stata perseguitata da un fan durante le riprese. Dalian Martin, questo il suo nome, stando a quanto riporta il The Sun, avrebbe ingannato la sicurezza per avvicinarsi alla star, costringendo lo staff a chiamare la polizia per l'intrusione. Lo spiacevole episodio si è verificato anche una seconda volta, quando la star 18enne era impegnata nelle riprese di un podcast dal vivo.

La decisione del tribunale

Il tribunale ha esaminato quanto accaduto e stabilito un ordine di protezione conto lo stalking nei confronti della star, dopo aver accertato che l'episodio rappresenta un "rischio di molestie". L'ordine impedisce al fan di contattare l'attrice o la sua famiglia e visitare i luoghi in cui potrebbe essere, come i set di film e serie tv. L'inosservanza di queste regole potrebbe comportare il carcere.