L’attrice Collien Fernandes accusa l’ex marito di stupro virtuale: avrebbe venduto filmati porno falsi

L’attrice tedesca Collien Fernandes ha accusato l’ex marito, l’attore Christian Ulmen, di “stupro digitale”. Avrebbe diffuso e venduto suoi filmati pornografici falsi, realizzati con la tecnica del deepfake.

In Germania è scoppiato un caso mediatico tra i più discussi di sempre. L'attrice tedesca Collien Fernandes ha accusato pubblicamente l'ex marito, l'attore Christian Ulmen, di abuso digitale. Le rivelazioni sono state rese note attraverso un'inchiesta apparta sul settimanale Der Spiegel, tra i più letti del Paese, che ha quindi acceso i riflettori sulla torbida vicenda.

La denuncia di "stupro digitale" dell'attrice Collien Fernandes

L'attrice ha raccontato che per anni, il suo ex marito avrebbe creato e diffuso filmati pornografici falsi, utilizzando la tecnica del deepfake e servendosi della sua immagine. Ulmen, quindi, avrebbe fatto circolare online i suddetti contenuti pornografici, talvolta anche lucrando sugli stessi, quindi vendendoli. Collien Fernandes ha parlato con grande sofferenza dell'accaduto, definendo il tutto una violenza virtuale o stupro digitale, soffermandosi sulle ripercussioni psicologiche, a dir poco terribili, a seguito della scoperta. È stata presentata anche denuncia formale, in Spagna, in un tribunale di Palma De Maiorca, perché è lì che la coppia viveva dopo la separazione. Nel frattempo, l'attore smentisce le accuse con forza.

Chi è Collien Fernandes

Collien Fernandes è un'attrice, nonché presentatrice, piuttosto nota in Germania. Da anni nel mondo dell'intrattenimento ha iniziato conducendo alcuni programmi televisivi, per poi passare alla recitazione. All'inizio degli anni 2000, è stata il volto di MTV Europe, come VJ e infatti ebbe un grande successo tra i ragazzi dell'epoca. Negli anni ha affinato le sue doti da attrice ed è stata protagonista di svariate produzioni legate alla tv e al cinema. Piuttosto di recente, inoltre, è comparsa in serie televisive tedesche, in cui ha dimostrato di essere versatile ricoprendo sia ruoli drammatici che comici.