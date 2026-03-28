Filomena Mastromarino: “La scelta di lasciare il porno vista malissimo, come fosse assurda”

È stata Malena per molti anni e oggi Filomena Mastromarino racconta a Silvia Toffanin a Verissimo i retroscena della sua decisione di dire addio al mondo del porno: “L’ho fatto per mia madre che non sta bene, nessuno vorrebbe che sua figlia facesse quel lavoro”.

Filomena Mastromarino si racconta a Verissimo. L'ex attrice hard, divenuta celebre con il nome d'arte Malena, ha raccontato a Silvia Toffanin con grande sincerità la decisione di abbandonare definitivamente l'industria del cinema per adulti, un passo importante maturato lentamente per ragioni profondamente personali e connesse a una complessa situazione familiare che sta gestendo in questo momento.

Mastromarino ospite di Silvia Toffanin

"Ho scelto di occuparmi di mia madre", ha spiegato l'ex attrice commuovendosi e rivelando che le condizioni di salute della madre richiedevano una presenza costante. "Dopo l'intervento che ha affrontato, ha bisogno di supervisione ogni giorno. Per questo mi sono trasferita vicino a casa sua".

Filomena Mastromarino ha raccontato come la madre abbia accolto con sollievo la sua decisione: "Nessuna mamma vorrebbe che sua figlia facesse quel lavoro". Tuttavia, nonostante il supporto della famiglia, il distacco dal mondo dell’hard è stato doloroso. "Lasciare quella parte di me mi ha causato sofferenza. Ho ricevuto tanta aggressività", ha aggiunto, senza entrare nei dettagli, ma facendo intendere quanto l’ambiente lavorativo fosse diventato difficile da gestire.

La scelta di lasciare il mondo dell'hard

L'ex attrice ha anche chiarito di non aver mai sentito il bisogno di giustificarsi pubblicamente: "Non ho dato spiegazioni, non pensavo fosse necessario. Ma questa mia scelta è stata vista malissimo, come se fosse assurda". Nonostante le critiche e le incomprensioni, Filomena Mastromarino ha ribadito di essere serena e convinta del percorso intrapreso: "Non ho mai pensato di tornare indietro. Ora guardo avanti con maggiore consapevolezza".

Un pentimento, quello nei confronti della scelta di entrare nel mondo del porno, di cui Mastromarino si era pentita tempo fa, dichiarando la sua scelta già alla fine del 2024: "Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna".