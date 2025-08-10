spettacolo
L’attrice Amy Schumer cammina con il deambulatore: operata dopo un incidente mentre faceva surf

Amy Schumer si è mostrata su Instagram con un deambulatore. La celebre attrice si è infortunata mentre faceva surf ed è stata costretta ad operarsi alla colonna vertebrale. “Oggi ho subito una laminectomia. Il recupero sarà breve”, le parole.
A cura di Gaia Martino
Immagine

La celebre attrice e comica di Hollywood Amy Schumer, nota per il suo ruolo in Un disastro di ragazza e per aver creato la commedia Inside Amy Schumer, vincitrice di due Emmy Award, si è mostrata su Instagram in piedi, ma appoggiata a un deambulatore. In seguito a un incidente sulla tavola da surf, è stata costretta a sottoporsi a un intervento alla colonna vertebrale. Con una foto ha raccontato nel dettaglio cosa le è successo, poi ha scherzato: "Quando mi sentirò meglio comprerò un reggiseno". 

Cosa è successo all'attrice Amy Schumer

Amy Schumer, al centro di un corridoio casalingo con un deambulatore davanti, pronto a sorreggerla, si è fatta scattare una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. "Da quando mi sono infortunata facendo surf, la mia vertebra L5 mi faceva soffrire tantissimo. Oggi ho subito una laminectomia. Il recupero sarà breve e quando mi sentirò meglio comprerò un reggiseno" ha scritto nella didascalia. L'attrice si è sottoposta a un intervento di laminectomia, un'operazione chirurgica a cui si ricorre per alleviare la pressione sulla colonna vertebrale.

Oltre un anno fa aveva raccontato di aver scoperto di soffrire della sindrome di Cushing, una malattia causata da un eccesso dell'ormone cortisolo nel corpo, la cui diagnosi le aveva permesso di "rinascere".

La sindrome di Cushing e lo sfogo sul corpo

Amy Schumer nel febbraio 2024, dopo una sua ospitata al The Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, durante la quale era apparsa gonfia in viso, raccontò di soffrire della sindrome di Cushing, una malattia causata da elevati livelli di cortisolo nel sangue. A proposito della sua esperienza, si sfogò riguardo le numerose critiche ricevute per il suo aspetto, e in particolare per il suo peso. "La vergogna e le critiche ai nostri corpi in continua evoluzione sono qualcosa con cui ho avuto a che fare e di cui sono stata testimone per molto tempo. Vorrei tanto che le donne amassero se stesse e fossero determinate quando lottano per la propria salute in un contesto che di solito non crede loro", disse. Grazie ai commenti sul suo aspetto cercò risposte sul motivo del suo viso gonfio e scoprì la diagnosi. "Ho il tipo di Cushing che si risolverà da solo, sono sana", disse.

