Brandi Glanville di The Real Housewifes sfigurata, ha usato la crema depilatoria per uccidere un parassita sul viso

Crema depilatoria per allontanare un parassita. È questo il tentativo fatto da Brandi Glanville, modella e attrice nella serie The Real Housewifes, per migliorare le condizioni del suo viso. Come ha raccontato in un video pubblicato su TikTok, ha applicato un prodotto depilatorio nel tentativo di "spostare Caroline", come ha soprannominato il parassita che ‘abiterebbe' il suo volto. Il risultato però è stato tutt'altro che salutare: la pelle si è fortemente irritata e ha riportato delle ustioni chimiche. Già ad aprile aveva parlato del suo recente problema di salute, spiegando di essere stata ricoverata perché non riusciva più a muovere "la testa e il collo".

Brandi Glanville sfigurata dalla crema depilatoria, il video

In un video pubblicato su TikTok, Glanville ha raccontato di aver usato la crema depilatoria Nair nel tentativo di debellare il parassita sul suo volto. Dopo averla applicata, si è mostrata sui social e ha spiegato con ironia: "So di essere attraente. Buona notizia, non dovrai più spendere un sacco di soldi in peeling e laser". L'attrice è convinta che il prodotto sia riuscito a "spostare Caroline" da una parte del viso all'altra. Tuttavia, ha riconosciuto di aver esagerato lasciando in posa il tutto per 7 minuti. Il viso infatti è apparso del tutto sfigurato, rosso e con ustioni chimiche diffuse, tanto che in molti tra i commenti le consigliavano di recarsi in pronto soccorso.

Beauty hacks (this is a good one but do a test patch)I did 7 minutes and I'm on fire sooooioko don't to 7 minutes it also burned the loose skin off my arms & its 7 dollars 😎 mix up some aloe vera, cucumber and black tea put it in the freezer put it in the spray bottle and once it's cold enough spray all day cause I'm in some pain

La storia di Brandi Glanville: il viso gonfio e il "parassita" sul viso

I primi problemi di salute per Glanville sono iniziati nel 2023, quando è stata ricoverata in ospedale dopo essere svenuta con il viso gonfio. All'epoca, stando a quanto aveva riportato The Entertainment Tonight, le era stato diagnosticato un angioedema indotto da stress, probabilmente a causa di quanto accaduto sul set di The Real Housewifes Ultimate Girls Trip in Marocco. Durante le riprese, la sua ‘rivale' Caroline Manzo l'aveva accusata di violenza sessuale e questo aveva portato entrambe a lasciare il set.

Brandi Glanville ad aprile 2024 e a dicembre 2024

Nel dicembre 2024, Glanville aveva parlato per la prima volta di "parassita", sostenendo di aver contratto questa misteriosa malattia (mai diagnostica con certezza) proprio in Marocco durante il soggiorno per la serie. "Abbiamo mangiato per ore e ore, parte del cibo era carne", aveva raccontato. Per capire cosa le stesse accadendo, l'attrice si era rivolta a ogni specialista possibile: "Ho fatto analisi di laboratorio per 10mila dollari. Mi hanno detto che potrebbe essere un parassita". E pubblicando su X un suo selfie con il viso deturpato aveva poi spiegato: "Sono entrata e uscita dall'ospedale in quest'anno e mezzo, ho speso quasi ogni dollaro che avevo per cercare di capire. Alcuni dottori dicono che ho un parassita che mi salta in faccia. Altri dicono che è un edema indotto dallo stress".