Amy Schumer: “Mi chiedono perché ho il viso gonfio, ho scoperto di avere la sindrome di Cushing” Amy Schumer dopo l’intervista in tv, da Jimmy Fallon, ha ricevuto numerosi messaggi dai fan curiosi di sapere se stesse bene: “Mi hanno detto che avevo il viso gonfio. Ho la sindrome di Cushing, ma sono sana. Andrà via da sola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amy Schumer, l'attrice e comica nota per i film ‘Un disastro di ragazza' e vincitrice di due Emmy Award, ha rivelato di soffrire della sindrome di Cushing, una malattia causata da un eccesso dell'ormone cortisolo nel corpo. Ha raccontato della sua condizione a New Not Noise: "Ho una forma di Cushing che può essere risolta senza intervento" ha rivelato dopo essere stata inondata di messaggi dai fan sul suo aspetto.

Il racconto di Amy Schumer

La diagnosi dei suoi esami fatti per capire cosa stesse succedendo al suo corpo, le hanno permesso di ‘rinascere‘. Amy Schumer a New Not Noise ha raccontato di sentirsi molto meglio dopo aver scoperto di avere la sindrome di Cushing, in forma lieve: "Ho avuto timore per la mia salute, per fortuna ho un tipo di Cushing che si risolve da solo, sono sana" ha dichiarato. Ultimamente il suo viso si era gonfiato tanto da attirare la curiosità di alcuni fan, ansiosi di sapere se stesse bene: "La vergogna e le critiche ai nostri corpi in continua evoluzione sono qualcosa con cui ho avuto a che fare e di cui sono stata testimone per molto tempo. Vorrei tanto che le donne amassero se stesse e fossero determinate quando lottano per la propria salute in un contesto che di solito non crede loro" ha aggiunto. Schumer ha continuato dicendo che voleva condividere i dettagli della sua condizione in modo da poter "difendere la salute delle donne":

L'unica altra cosa che vorrei aggiungere è che questo è un buon esempio del fatto che non sappiamo mai cosa sta succedendo a qualcuno. Tutti lottano contro qualcosa, possiamo tutti essere un po' più gentili gli uni con gli altri e con noi stessi.

L'ultima apparizione in tv commentata dai fan

Amy Schumer nelle ultime settimane è stata ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: ha chiacchierato con il celebre conduttore della sua carriera da attrice e comica, del suo matrimonio con Chris Fischer e della nuova stagione della serie Hulu, Life & Beth che la vede protagonista. Per molti fan è apparsa particolarmente gonfia in viso e per questo motivo, dopo i numerosi messaggi ricevuti, ha deciso di rendere pubblica la diagnosi dei suoi esami.