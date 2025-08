Ladro scippa il cellulare alla giornalista tv Clara Nery, il momento dell’aggressione ripreso dalle telecamere

Attimi di paura per la giornalista televisiva Clara Nery che, poco prima di entrare in diretta per un notiziario a Rio de Janeiro, è stata scippata del cellulare. A compiere il gesto è stato un ladro a bordo di uno scooter. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere.

Attimi di paura per la giornalista televisiva Clara Nery. La cronista si è vista strappare il cellulare dalle mani mentre si preparava a entrare in diretta tv per un servizio trasmesso da un notiziario di Rio de Janeiro. Le telecamere hanno ripreso integralmente il momento dell’aggressione, generando un filmato che è stato trasmesso da tutte le reti locali. Il fatto è avvenuto davanti alla sede dell’emittente TV Band, a Botafogo, in quartiere sito nella zona sud della città.

Lo scippo ai danni della giornalista Clara Nery

Le immagini diffuse online mostrano la cronista intenta a leggere qualcosa sul cellulare, pochi istanti prima che un ladro, sopraggiunto a bordo di uno scooter, le strappi il telefono dalle mani. Fortunatamente, dopo pochi metri, lo smartphone è scivolato a terra ed è stato subito recuperato dalla giornalista. L'intera scena è stata ripresa dalla telecamera già accesa, pronta per la messa in onda del servizio.

La denuncia con il video postato sui social

A dare notizia dell’aggressione sono stati la stessa Clara Nery e l’emittente Band, per la quale la giornalista si stava preparando a entrare in diretta. “Un malvivente ha strappato il cellulare alla reporter Clara Nery, dell’emittente Band, mentre si preparava a entrare in diretta tv. L’azione è stata ripresa dal cameraman che la accompagnava. Il fatto è accaduto nella zona sud di Rio de Janeiro, lunedì 28”, si legge nel post condiviso su Instagram pochi minuti dopo l’aggressione.

La giornalista, poi, ha invitato i suoi follower a condividere il video nella speranza che il responsabile venga identificato: