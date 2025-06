video suggerito

La vita privata di Brian Wilson, i due matrimoni e i sette figli Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys, è stato sposato due volte. La prima con Marilyn Rovell, dalla quale ha avuto due figlie, la seconda con Melinda Ledbetter con la quale ha adottato cinque figli.

A cura di Ilaria Costabile

Brian Wilson e Melinda Ledbetter, foto di Getty Images

Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys una delle band che ha scritto grandi pagine della musica internazionale, si è spento poco prima di compiere 83 anni. Si era sposato due volte e aveva avuto sette figli, due dalla prima moglie Marilyn Rovell e altri cinque adottati con Melinda Ledbetter, la sua seconda moglie. A gennaio dello scorso anno è rimasto vedovo dopo la scomparsa della sua compagna di vita.

Il primo matrimonio con Marilyn Rovell e la nascita di Carnie e Wendy

Il primo matrimonio di Brian Wilson è stato con Marilyn Rovell, ed è durato 15 anni, dal 1964 al 1979. I due si sono sposati giovanissimi, il cantante aveva infatti 22 anni. Dalla loro unione nacquero due figlie, Carnie e Wendy, che hanno seguito la carriera paterna, diventando entrambe delle cantanti affermate e, infatti, hanno fondato la band Wilson Philips, nata dall'unione con Chynna Philips, anche lei figlia d'arte. Fu proprio Marilyn ad assumere Eugene Ellsworth Landy, psichiatra che accompagnò Wilson per diversi anni della sua vita, quando capì che il cantante non era in grado di affrontare da solo una forte crisi depressiva.

Brian Wilson e Marilyn Rovell, foto di Getty Images

Le nozze con Melinda Ledbetter e l’adozione dei 5 figli

Il secondo matrimonio, quello con Melinda Ledbetter, fu celebrato diversi anni dopo la fine delle prime nozze. Lei era una ex modella e aveva fatto per qualche tempo anche la venditrice d'auto, nella concessionaria Cadillac di Los Angeles, ed era per questo motivo molto conosciuta. I due iniziarono a frequentarsi nel 1986, poco dopo essersi conosciuti e la loro relazione durò circa tre anni, ma a porre fine alla loro frequentazione fu il cantante per volere del suo psichiatra di fiducia, il dottor Landy, che infatti fu accusato in più occasioni da parte dei familiari di Wilson e precedentemente anche dai membri della band, di operare un lavaggio del cervello al cantante, sottoponendolo a terapie non convenzionali, che lo rendevano anche dipendente dalla sua presenza. Fu, infatti, Melinda Ledbetter ad intentare una causa legale nei suoi confronti, supportata da altri membri della famiglia. Dopodiché, nel 1992, Brian e Melinda si sposarono.

Brian Wilson e Melinda Ledbetter, foto di Getty Images

Durante la loro unione la coppia ha adottato ben cinque figli: Daria Rose nata nel 1996, Delanie Rae nata nel 1998, Dylan nato nel 2004, Dash nel 2009 e infine Dakota Rose nata nel 2010. I due sono stati insieme fino a gennaio 2024, quando Melinda Ledbetter è morta all'età di 77 anni. Wilson scrisse per lei un messaggio d'amore e riconoscenza, sottolineando come fu lei a salvarlo dalla trappola -anche mentale- nella quale era finito, queste le sue parole:

La mia amata moglie da 28 anni se n’è andata questa mattina. Io e i nostri cinque figli stiamo piangendo. Ci sentiamo perduti. Melinda era più di una moglie. Era la persona che mi ha salvato. Mi ha dato la sicurezza di cui avevo bisogno. Mi ha incoraggiato a fare la musica che mi stava più a cuore. Era la mia ancora. Era tutto per noi. Per favore, dite una preghiera per lei.