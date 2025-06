video suggerito

La TikToker Greta De Santi: "Fabrizio Corona provò insistentemente a baciarmi. Entrò con un escamotage nel bagno" Greta De Santi, nota Tik toker ed ex volto di Ex On The Beach, ha raccontato la volta in cui è stata ospite a casa di Fabrizio Corona: "Provò a baciarmi, ma mi tirai indietro. Da lì ho abbandonato quella casa per sempre".

A cura di Gaia Martino

Greta De Santi, ex concorrente di Ex On The Beach Italia e Tik Toker molto popolare, ospite di una live Twitch ha raccontato di aver rifiutato delle avance insistenti di Fabrizio Corona. La 26enne ha spiegato che i fatti risalgono a 4 anni fa circa, quando aveva 22 anni, e si trovava a casa dell'ex re dei paparazzi: "Con un escamotage, è entrato nel bagno e ha provato a limonarmi". Lo youtuber GrenBaud, dopo il racconto, le ha chiesto se si fosse trattata di molestia. "No, eravamo ubriachi. Roba da ordinaria amministrazione", la risposta.

Le parole di Greta De Santi

Ospite di una live Twitch con lo youtuber GrenBaud, Greta De Santi, ha raccontato di essere stata, una volta, a casa di Fabrizio Corona e di essere andata via dopo che lui ha provato a baciarla. La Tik toker ha spiegato nel dettaglio cosa è successo: "Sono stata invitata da un suo amico a casa sua, c'era anche la sua tipa, una cantante, che inizia a guardarmi malissimo. È risaputa per essere una ragazza che alza le mani facilmente. A un certo punto Fabrizio si alza e comincia a chiedermi "Ci proveresti con me? Ti piaccio?". Io avevo 22 anni, in quel momento non provavo interesse per quelli con la barba. Allora gli dico che mi piacciono i ragazzi più giovani che è un po’ troppo avanti con l’età per me". Davanti al rifiuto, "Lui si è offeso tantissimo, dicendo "Ma perché? Ma come osi, ma come ti permetti?". E io gli dico, "Tu vai con quelle più giovani. Io vado con quelle più giovani. Lo stesso ragionamento".

La giovane, oggi 26enne, ha continuato spiegando che dopo il "no", Corona l'avrebbe seguita in bagno per provare a baciarla. "A quel punto gli viene il pallino e decide che deve fare qualcosa con me. Con un escamotage, mentre sono nel bagno con la mia amica, lui entra e fa per limonarmi. Ma vi giuro, si è avvicinato moltissimo. Io mi tiro indietro, lui cerca di mettermi la lingua in bocca e io mi ritiro indietro. Il mio amico che mi ha invitato lì, vede questa scena, prende Fabrizio, lo tira indietro, gli fa: "Fabri, lei è fidanzata con un mio amico lasciala stare". Uscita dal bagno, "c'era la cantante che mi stava aspettando con una bottiglia in mano. Sono uscita e ho abbandonato quella casa per sempre", ha concluso.

"Molestia? Roba da ordinaria amministrazione"

GrenBaud, allora, le ha chiesto se fosse stata molestata. "Hai raccontato una cosa pesante, lo hai quasi accusato di molestia. Sembrava che lui ti avesse…", le parole alle quali Greta De Santi ha subito risposto:

Ma no figurati, eravamo tutti ubriachi. Ha cercato di limonarmi, gli ho detto di no, ha insistito, abbiamo avuto bisogno dell'aiuto. Roba da ordinaria amministrazione, va benissimo ragazzi.