La storia di Tracy Eboigbodin: come ha imparato a cucinare, dove vive e chi è il suo fidanzato Tracy Eboigbodin è la vincitrice di MasterChef Italia 11, nata in Nigeria si è trasferita in Italia nel 2006, oggi sogna di realizzare il suo home restaurant. Il suo grande amore si chiama Samuele.

A cura di Gaia Martino

Tracy Eboigbodin ha trasformato in realtà il sogno di vincere l'undicesima edizione di MasterChef Italia. La veronese di origini nigeriane ha conquistato i giudici con le sue abilità in cucina aggiudicandosi centomila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. Accederà inoltre ad un prestigioso corso di formazione all'Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Con Tracy ai fornelli si ha la possibilità di scoprire un mix di culture e tradizioni e gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli hanno premiato il suo talento. La giovane 28enne ha trascorso la sua infanzia in Nigeria, per poi trasferirsi in Italia.

Chi è Tracy, la vincitrice di Masterchef 11

L'11esima MasterChef Italia porta il nome di Tracy, la giovane che ha portato nella cucina di Sky Uno un mix di culture e tradizioni. È nata nel 1993 in Nigeria, a Benin City e già a 7 anni percorreva più di 10 km con quasi 10 kg di peso in testa, come raccontato da lei su Instagram. Nel 2006 si è trasferita in Italia. Arrivò a Milano nell'aprile di quell'anno insieme alla mamma e al fratello, partirono per ricongiungersi con il padre. Qualcosa però non andò secondo i piani, come ha raccontato lei stessa su Instagram: "Il nostro non era un viaggio di speranza ma un ricongiungimento famigliare, e si, ci saremmo ricongiunti al papa per stare tutti insieme. Però non eravamo preparati a tutto quello che avremo vissuto i prima anni qui, tutto andò a PUT***E!, dalle stelle alla stalle!".

Oggi vive a Vallese di Oppeano, in Veneto. Oltre ad essere talentuosa, Tracy è anche una bellissima donna e nel 2015 ha conquistato la fascia di Miss Telearena, vincendo anche la prova di abilità in cui ha presentato un tradizionale ballo della sua terra. In un'intervista per Il Gusto si è descritta come sensibile ma allo stesso tempo diffidente per via della sua storia familiare. Dal distacco dal padre, ai sacrifici della mamma che ha cresciuto lei ed i suoi due fratelli da sola. Ferrata anche nella cucina tradizionale italiana, ha imparato dalla suocera, che considera la sua seconda mamma, ha spiegato.

I progetti per il futuro tra corsi di formazione e home restaurant

Prima di vincere MasterChef lavorava come cameriera di sala in un albergo, oggi è pronta a costruire il suo futuro grazie al percorso e alla vittoria al programma di Sky Uno. Prima di tutto però, vuole realizzare una cena perfetta per i suoi suoceri.

Voglio studiare e sono felice del corso di alta formazione all’Alma. Poi si vedrà, magari realizzo il sogno del mio home restaurant. Intanto a breve termine il progetto è la cena per i miei suoceri, con un dolce ispirato al tiramisù ma con fragole e farina di carrube.

Samuele è lo storico fidanzato di Tracy, insieme da più di 10 anni

Tracy è legatissima al suo fidanzato Samuele con cui sta insieme da più di 10 anni. Nel 2017 scriveva per lui "Sette anni di noi, tra mille difficoltà alti e bassi ma siamo ancora qui". E oggi vivono insieme a Vallese, una frazione di Oppeano in provincia di Verona. Su lui non si hanno informazioni, non compare tra i tag delle foto pubblicate da Tracy su Instagram e dunque potrebbe non essere presente sui social.