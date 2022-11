La produttrice di Fleabag annuncia il musical su Berlusconi: “Satira con feroce lente femminista” Un musical su Silvio Berlusconi arriverà nei teatri di Londra a partire da aprile 2023, come riporta il The Guardian. Intitolato Berlusconi, è pubblicizzato come una “storia quasi vera” e prodotto da Francesca Moody, meglio conosciuta per l’enorme successo di Fleabag con Phoebe Waller-Bridge.

Il musical ritrae l'ex primo ministro italiano alla vigilia del verdetto nel suo processo per frode fiscale mentre ripercorre la sua ascesa e caduta e decide di scrivere un'opera autobiografica. La sua storia viene poi raccontata attraverso gli occhi di tre donne: Ilda Boccassini, il magistrato milanese, noto come Ilda la Rossa, che lo ha indagato; la seconda moglie, l'attrice Veronica Lario, che lo ha lasciato nel 2009 dopo quasi 20 anni di matrimonio; e il personaggio di un giornalista ispirato a una persona reale.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario

"Su di lui, una feroce lente femminista", ha detto Moody del musical, "Queste donne racconteranno la sua storia, la loro storia". Lo spettacolo esplorerà il carisma di Berlusconi, il modo in cui ha gestito il potere "con un sorriso e un occhiolino" e come ha "stabilito le regole" per una leadership populista, che per alcuni versi si inserisce in precisi parallelismi con Boris Johnson e Donald Trump. Musica e testi sono di Ricky Simmonds e Simon Vaughan, che scrivono musical insieme da anni dopo essersi conosciuti da bambini sul set di Grange Hill, serie televisiva britannica per bambini. Il pubblico ascolterà diversi brani musicali, tra cui For Italy, Bunga Bunga, Thank Goodness for Silvio e My Weekend with Vladimir.

La produttrice Francesca Moody

Non mancheranno i riferimenti alla vita del politico, magnate dei media e autore dei sex party "bunga bunga", che ha guidato tre governi italiani tra il 1994 e il 2011, guadagnandosi il soprannome di "Immortale". "A settembre, una coalizione che comprendeva Forza Italia di Berlusconi ha vinto le elezioni politiche. Il musical, che andrà in scena mentre l'Italia si adegua al suo governo più di destra dal secondo dopoguerra, avrà anche un approccio serio e “incisivo”, specifica il quotidiano, mentre la produttrice Moody ha aggiunto: “Gran parte del suo atteggiamento è confuso e ridicolo, sarà facile fare satira”.

Berlusconi, basato su un'idea originale di Alan Hayling e diretto da James Grieve, debutterà nel nuovo teatro di Southwark Playhouse a Elephant and Castle, a sud di Londra, in primavera.