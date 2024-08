video suggerito

La polemica su Venditti fa il giro del mondo, ma con una foto di Corrado Guzzanti Il portale spagnolo Abc ha riportato la notizia di quanto accaduto tra Antonello Venditti e una spettatrice con disabilità. Nell’immagine a corredo dell’articolo, però, non compare il cantante ma Corrado Guzzanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonello Venditti e Corrado Guzzanti al circo massimo per la festa scudetto della Roma – ©Cristiano Laruffa / Lapresse

La notizia di quanto accaduto durante il concerto di Antonello Venditti a Barletta – quando il cantante è finito al centro delle polemiche per aver insultato una ragazza con disabilità – è stata riportata da ABC, quotidiano nazionale spagnolo. Il secondo maggior generalista del paese, però, sbaglia nel pubblicare l'immagine del cantante: nella foto compare Corrado Guzzanti travestito da Antonello Venditti. Sui social sono tanti i commenti sulla vicenda, gli spagnoli si indignano per il comportamento del cantante, gli italiani per l'errore del giornale spagnolo, non manca chi fa ironia.

Il giornale spagnolo pubblica una foto di Antonello Venditti, ma è quello sbagliato

Nell'articolo pubblicato dal quotidiano spagnolo viene riportata la vicenda che ha coinvolto Antonello Venditti. Il pezzo si intitola Un músico italiano imita e insulta a una niña discapacitada en uno de sus conciertos e spiega quanto successo a Barletta, l'immagine a corredo della notizia, però, non ritrae il cantante ma Corrado Guzzanti al pianoforte intento a farne un'imitazione.

Corrado Guzzanti imita Antonello Venditti

Quell'immagine di Corrado Guzzanti risale ai primi anni 2000. La foto, infatti, è relativa allo show L'ottavo Nano. Travestito con occhiali da sole e parrucca, il comico imita Antonello Venditti, cantando con lo stradario Tutto Roma al posto dello spartito e costruendo un testo nel corso dell'esibizione. Sui social gli utenti si dividono, gli spagnoli che si indignano per il comportamento del (vero) Antonello Venditti, gli italiani per l'errore del giornale. Tra i vari commenti, si legge: "Questa cosa è migliore di qualsiasi meme si potesse creare sulla vicenda", "Nel frattempo in Spagno hanno fatto diventare famoso Guzzanti", "Alla fine di Venditti resterà soprattutto questo: l'imitazione di Guzzanti".

