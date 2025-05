video suggerito

La giornalista Camryn Kinsey sviene in diretta su Fox News: il video e la reazione in studio Malore in diretta per Camryn Kinsey: la giornalista è svenuta in diretta nel corso di un’intervista a Fox News, perdendo i sensi mentre stava parlando. Il conduttore è rimasto scioccato e ha subito cercato di gestire la situazione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

Malore in diretta per Camryn Kinsey. La giornalista, ex membro dell'amministrazione di Donald Trump, è svenuta in diretta su Fox News nel corso di un'intervista in cui era chiamata a commentare le recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il conduttore Jonathan Hunt è rimasto scioccato e ha cercato di gestire la situazione il più velocemente possibile. La stessa giornalista è poi tornata sui social per rassicurare sulle sue condizioni di salute.

Camryn Kinsey sviene in diretta su Fox News: il video dell'accaduto

Camryn Kinsey si è sentita male in diretta nel corso di un'intervista su Fox News. La giornalista stava parlando, esponendo la sua opinione sulle recenti dichiarazioni dell'ex presidente Joe Biden, quando improvvisamente ha perso i sensi ed è svenuta in studio. "L'ideologia è dove… non si tratta di..", stava dicendo non riuscendo a finire la frase. Il conduttore Hunt è rimasto senza parole e ha cercato di gestire la situazione: "Oh mio Dio, stiamo cercando aiuto per Camryn". Poi ha provato a riprendere la conduzione, ma senza riuscirci, spaventato per l'accaduto del tutto inaspettato. Infine ha lanciato la pubblicità, così che l'ospite potesse essere soccorsa al più preso possibile.

Come sta la giornalista di Fox News dopo il malore in diretta

Dopo aver perso i sensi in diretta, Kinsey ha pubblicato un post sul suo profilo X e rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, in particolare il team di Fox News: "Scusate per lo spavento, è stato un momento inaspettato e spaventoso, ma grazie alla loro professionalità sto bene. Non era il modo in cui volevo concludere il mio intervento". Poi ha promesso: "Tornerò presto in TV, sperando di riuscire finalmente a finire il mio discorso su Kamala!".