Michelle Hunziker ingoia una mosca in diretta: il video del momento e la reazione della figlia Aurora Ramazzotti Piccolo incidente in diretta per Michelle Hunziker: nel programma tedesco Wer Isses? ha ingoiata in diretta una mosca. Il momento è stato condiviso sui social dallo show e anche la figlia Aurora Ramazzotti l'ha commentato, prendendola in giro.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo incidente per Michelle Hunziker in diretta tv. La nota conduttrice è una dei giurati del programma Wer Isses?, tradotto in italiano Chi è?, che va in onda sulla tv tedesca da mercoledì 28 maggio. Seduta in giuria, il suo compito è quello di valutare i concorrenti e scoprire qualcosa su di loro. Durante la puntata, però, è successo qualcosa di insolito.

Michelle Hunziker ingoia una mosca in diretta: la reazione della figlia

Durante la diretta dello show tedesco, all'improvviso Michelle Hunziker ha ingoiato una mosca. Il video del momento è stato diffuso sui canali social del programma e mostra la scena a rallentatore. Senza accorgersene, mentre stava parlando, l'insetto è entrato nella sua bocca. La giurata se ne è subito accorta e ha cercato di toglierlo, tra lo stupore e la preoccupazione in studio. Dopo aver realizzato cosa è successo, Hunziker ha iniziato a ridere e tossire, diventando tutta rossa in viso e bevendo subito dell'acqua. Il momento non è sfuggito ai social, soprattutto alla figlia Aurora Ramazzotti. La conduttrice e influencer ha condiviso il video tra le sue stories, commentando con delle risate e scrivendo: "Mia madre si è mangiata una mosca in tv".

Michelle Hunziker e il nuovo ruolo nella tv tedesca

Dopo la conduzione della serata finale dell'Eurovision Song Contest 2025, Hunziker è tornata in tv con un nuovo incarico, questa volta nella tv tedesca. Fa parte del cast dello show Chi è? ed è uno dei caposquadra: insieme al concorrente Chris Tall si occupa di formare una squadra con una celebrità e si occuperà di indovinare le caratteristiche bizzarre dei concorrenti, in diverse categorie. Dopo aver già ottenuto diversi incarichi televisivi in ​​Italia e Svizzera, nel 1998 ha presentato la cerimonia di premiazione della Camera d'oro insieme a Thomas Gottschalk.