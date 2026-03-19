Kevin Spacey firma un accordo con tre uomini che lo accusavano di molestie, l’attore evita il processo

Nuove accuse di molestie sessuali per Kevin Spacey, da parte di tre uomini. L’attore, però, non andrà a processo perché ha raggiunto un accordo economico con i diretti interessati, che avevano denunciato i fatti lo scorso novembre.

Kevin Spacey è stato accusato, ancora una volta, di molestie sessuali da tre uomini, ma l'attore non andrà a processo perché ha firmato un accordo economico con i diretti interessati. Dall'esplosione del MeToo, l'attore si è trovato a dover affrontare diversi problemi di natura legale, a causa delle accuse rivoltegli da più uomini nel corso di questi anni, dal 2017.

Il processo scampato e le nuove accuse di molestie

Le ultime accuse sono state rivolte Spacey dall'attore Ruari Cannon, che ha voluto far sapere il suo nome, insieme ad altri due uomini che, invece, hanno preferito mantenere l'anonimato. Cannon ha dichiarato all'Alta Corte di Londra che Spacey avrebbe abusato di lui e dei suoi colleghi tra il 2000 e il 2015, quando ricopriva il ruolo di direttore artistico al Teatro Old Vic di Londra. In un'udienza tenutasi lo scorso novembre, la giudice Christina Lambert aveva chiarito che i casi si sarebbero discussi ad ottobre 2026, ma alla fine non si svolgerà nessun processo. L'attore, infatti, ha firmato un accordo economico, all'inizio del mese di marzo, che prevede il congelamento del processo, come stabilito anche dall'ordinanza del tribunale.

Le precedenti cause per molestie sessuali

Non è la prima volta che Spacey evita di essere sottoposto a processo. Nel 2022, infatti, un tribunale di New York aveva respinto una causa civile, con la quale si accusava l'attore di cattiva condotta sessuale e che gli sarebbe costata almeno 40 milioni di dollari. L'anno successivo, poi, erano sopraggiunte altre accuse, sempre per reati sessuali, da parte di quattro uomini. Il processo, in quel caso, si svolse a Londra. In questi anni, Spacey ha sempre rigettato le accuse, dichiarandosi sempre innocente e sebbene non ci sia stata alcuna condanna nei suoi confronti, sia per il caso di Anthony Rapp, quello che lanciò lo scandalo di abusi sessuali, sia per altri casi a lui rivolti, il danno di immagine subito è stato più che evidente. L'attore, infatti, ha ripreso a recitare, ma lontano da Hollywood e in maniera del tutto discontinua, rispetto ai fasti della sua carriera.