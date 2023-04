Katie Holmes: “La maternità è tutto, il mio obiettivo è che Suri sappia quanto la amo” Katie Holmes racconta in un’intervista di aver costruito con sua figlia Suri, 16 anni, un legame intenso nonostante le assenze imposte dal suo lavoro e i rapporti tesi con suo padre Tom Cruise. L’attrice rivela quanto per lei essere madre sia una delle cose più importanti della vita.

A cura di Ilaria Costabile

Katie Holmes è ormai diventata una donna che si batte per la sua libertà e che spera di poter impartire a sua figlia, Suri, la forza di poter conquistare il suo posto nel mondo. L'attrice in un'intervista a Glamour US, si è aperta parlando della sua crescita personale, ma anche del rapporto con la sua primogenita, ormai 16enne, che da quando ha ottenuto l'affidamento esclusivo, non ha più alcun rapporto con il padre Tom che, però, dovrebbe contribuire economicamente al suo sostentamento fino ai 18 anni d'età.

Katie Holmes mamma femminista

L'attrice è reduce dall'esperienza sul set di Rare Objects, un film di cui è produttrice e co-sceneggiatrice, e che tratta di tematiche che interessano tutte le donne, in particolar modo chi ha subito violenze e a questo proposito dichiara: "Gli abusi sessuali sono un segreto condiviso tra le donne". Il timore di essere sessualizzata in quanto attrice è un qualcosa che ha sempre accompagnato Katie Holmes che, come racconta alla testata americana, ha sempre cercato di non lottare veicolando un'immagine semplice, non artefatta e priva di qualsiasi richiamo sessuale. Nonostante questi timori, però, la diva dichiara di voler introdurre sua figlia nel mondo dello spettacolo, magari lavorando ad un progetto insieme, sebbene soprattutto quando era più piccola abbia cercato di proteggerla dall'estrema visibilità. Parlando del rapporto con la sua Suri ha rivelato:"La maternità è tutto: il mio obiettivo principale è che lei sappia quanto la ami".

Il legame con sua figlia Suri

Quando Suri era ancora un bambina, in una delle rare interviste rilasciate Katie Holmes raccontava di come stesse cercando di educare al meglio sua figlia: "Ho cercato d’inculcarle le buone maniere, di far crescere in lei la scintilla della creatività realizzando progetti insieme, perché lo so che ha un animo da artista e questo parla alla ragazzina che è dentro di me e che dipingerebbe tutto il giorno". Il suo lavoro e di fatto l'essere una madre single, dal momento che i rapporti con Tom Cruise hanno subito non poche tensioni, l'hanno portata ad avere anche qualche senso di colpa nei confronti della figlia: